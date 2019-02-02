 ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти України

В останній день документи для реєстрації кандидатами в президенти України принесли до ЦВК чинний глава держави Петро Порошенко та журналіст Дмитро Гнап. Документи Надії Савченко принесла її сестра.

Вибори президента України відбудуться 31 березня

Вибори президента України відбудуться 31 березня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України у неділю, 3 лютого, завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року. В останній день до ЦВК необхідні документи для реєстрації кандидатом подав, зокрема, чинний президент України Петро Порошенко.

Окрім того, цього ж дня приніс документи для реєстрації кандидатом висунутий партією "Сила людей" журналіст Дмитро Гнап. Документи народної депутатки Надії Савченко, яка перебуває в СІЗО, принесла її сестра Віра Савченко. Але вона не внесла заставу в 2,5 мільйона гривень, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

2 лютого документи в ЦВК подали виключений з фракції "Народний фронт" депутат Юрій Тимошенко, телеведуча Юлія Литвиненко, кандидат від партії "Патріот", економіст Андрій Новак, кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривоніс, лідер партії "Стабільність", глава Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, екс-народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, який проживає в Москві, і ще низка громадян України.

За весь період подання документів виявили бажання стати кандидатами на пост президента України 89 осіб. З них 17 - в останній день подання документів.

За даними ЦВК, на 1 лютого було зареєстровано 28 кандидатів, що є рекордною кількістю. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була зафіксована у 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат.

Останній день прийняття рішення про реєстрацію - 8 лютого. Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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