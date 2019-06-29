ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі на виборах до Ради

Члени Центральної виборчої комісії України ухвалили рішення про реєстрацію кандидатів від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня.
Центральна виборча комісія (ЦВК) вирішила зареєструвати кандидатів від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах, призначених на 21 липня. Про ухвалення цього рішення партія Саакашвілі повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що "Рух нових сил" зареєструють як в багатомандатному, так і в одномандатних виборчих округах. Згодом інформацію про це рішення ЦВК підтвердила також і громадянська мережа "Опора".
Нагадаємо, раніше Верховний суд України відхилив апеляційну скаргу ЦВК на рішення попередньої судової інстанції щодо дозволу на участь партії Саакашвілі в позачергових парламентських виборах 21 липня.
Суд залишив в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, яким було скасовано постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів від цієї політсили на позачергових виборах до Верховної Ради.
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ЦВК повідомила, що позачерговий з'їзд Руху нових сил Міхеіла Саакашвілі 10 червня, на якому було затверджено виборчий список кандидатів, відбувся у порушення вимог статуту партії. (23.06.2019)