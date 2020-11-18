Хутрові ферми

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За даними австрійської зоозахисної організації Vier Pfoten ("Чотири лапи"), загалом на планеті на хутрових фермах тримають понад 95 мільйонів норок, лисиць, єнотів, кроликів та інших хутряних тварин з метою забити їх і виготовити з їхнього хутра куртки, шуби, коміри або оздобити хутром каптур. Річний оборот хутряного господарства, за оцінками Міжнародна федерація хутра (IFF), 2012 року становив понад 15 мільярдів доларів США, 4,5 мільярда з цієї суми припадають на країни ЄС. Зоозахисники вказують на жахливі умови тримання тварин на хутрових фермах: тісні клітки не дозволяють звірям вільно рухатись, у тварин розвиваються розлади поведінки, вони самі себе калічать або вдаються до канібалізму. Дедалі більше європейських урядів запроваджують жорсткіші правила для хутряної промисловості. В Австрії, Великобританії, Хорватії, Словенії, Боснії і Герцоговині, Сербії, Північній Македонії діяльність хутряних ферм уже заборонена. Незабаром таку заборону збирається оголосити й Франція. Інші країни, наприклад, Німеччина та Швейцарії, запровадили настільки жорсткі правила для хутряних ферм, що це зробило їхню діяльність нерентабельною. Остання норкова ферма в Німеччині закрилась 2019 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.