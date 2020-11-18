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Хутрові ферми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хутрові ферми".

За даними австрійської зоозахисної організації Vier Pfoten ("Чотири лапи"), загалом на планеті на хутрових фермах тримають понад 95 мільйонів норок, лисиць, єнотів, кроликів та інших хутряних тварин з метою забити їх і виготовити з їхнього хутра куртки, шуби, коміри або оздобити хутром каптур. Річний оборот хутряного господарства, за оцінками Міжнародна федерація хутра (IFF), 2012 року становив понад 15 мільярдів доларів США, 4,5 мільярда з цієї суми припадають на країни ЄС. Зоозахисники вказують на жахливі умови тримання тварин на хутрових фермах: тісні клітки не дозволяють звірям вільно рухатись, у тварин розвиваються розлади поведінки, вони самі себе калічать або вдаються до канібалізму. Дедалі більше європейських урядів запроваджують жорсткіші правила для хутряної промисловості. В Австрії, Великобританії, Хорватії, Словенії, Боснії і Герцоговині, Сербії, Північній Македонії діяльність хутряних ферм уже заборонена. Незабаром таку заборону збирається оголосити й Франція. Інші країни, наприклад, Німеччина та Швейцарії, запровадили настільки жорсткі правила для хутряних ферм, що це зробило їхню діяльність нерентабельною. Остання норкова ферма в Німеччині закрилась 2019 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео) 18.11.2020

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.

Норки та коронавірус: чому українські хутрові ферми у виграші (18.11.2020) 18.11.2020

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти натомість обурені бездіяльністю української влади.
Коронавірус - останній цвях у труну хутряних ферм?

Коронавірус - останній цвях у труну хутряних ферм? 10.11.2020

На норкових фермах у Данії виявили мутацію коронавірусу, тому у країні знищать мільйони норок. Таким чином пандемія прискорює тенденцію відмови від виробництва одягу з хутра. Щоправда, далеко не всюди.

У Нідерландах достроково закривають хутрові ферми (15.09.2020) 15.09.2020

Вирощування норок для виробництва хутра у Нідерландах буде припинено вже 2021 року. Це рішення ухвалили після того, як тисячі тварин підхопили коронавірус і їх довелося умертвити.

Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах

Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах 06.06.2020

У Нідерландах на кількох фермах, де було зафіксовано спалах COVID-19, знищать усіх норок. Уряд зважився на цей крок після того, як щонайменше дві людини заразилися коронавірусом від цих тварин.
Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео) 22.08.2019

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.

Заборона хутрових ферм: як активіст до Верховної Ради достукався - #LocalHeroes (22.08.2019) 22.08.2019

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра, яке купують переважно Китай та Росія. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео) 29.01.2019

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.

Хутрові ферми: Європа забороняє, Україна - схвалює? (28.01.2019) 28.01.2019

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (04.01.2019) 04.01.2019

Сербія заборонила розводити та вбивати тварин для виробництва хутра. Схожі заборони існують вже у багатьох країнах ЄС. Тим часом в Україні хутрові ферми - все ще поширене явище.