Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з військовими Венесуели

Венесуельська опозиція намагається заручитися підтримкою військових. Опозиційний лідер Хуан Гуайдо, котрий нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, повідомив про проведення таємних зустрічей з представниками армії та сил безпеки. Про це Гуайдо написав у американському виданні New York Times у середу, 30 січня.

У дописі для американського видання Гуайдо наголосив, що "визначальним" для зміни влади у Венесуелі є саме те, щоб соціалістичний уряд президента Ніколаса Мадуро втратив підтримку з боку військових. А самому Гуайдо потрібно, щоб на його бік перейшли найважливіші види військ, визнав опозиціонер. Гуайдо також запевнив, що більшість військових згодні з ним щодо нестерпних умов життя в Венесуелі.

Наказ не стріляти

Також 30 січня під час масових протестів опозиції у Венесуелі Хуан Гуайдо закликав армію не застосовувати силу проти народу. "Не стріляти в народ, який бореться і за ваші родини. Це наказ, солдати моєї батьківщини. Досить!" - закликав він на виступі в середу, цитує агенція новин AFP.

Учасники антиурядових демонстрацій несли плакати з закликами до військових. На деяких з них можна було прочитати: "Арміє, поверни собі гідність".

План для порятунку економіки

Водночас Гуайдо планує вже у четвер, 31 січня, представити план виходу венесуельської економіки з кризи, про що він також написав у New York Times. У своїй статті 35-річний Гуайдо наголосив, що йдеться насамперед про те, щоб стабілізувати економіку, негайно знайти відповідь на гуманітарну катастрофу в країні, відновити роботу сфери послуг та подолати бідність.

Нагадаємо, днями судді Верховного суду Венесуели ухвалили рішення заборонити Хуану Гуайдо виїжджати за межі країни. Також суд заблокував всі його банківські рахунки на території Венесуели. Цим рішенням суд задовольнив прохання головного прокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба. Того ж дня венесуельський генпрокурор закликав суд санкціонувати розслідування щодо Гуайдо.

Раніше США оголосили санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переводитимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро.

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові президентські вибори в країні, або вони визнають Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Згодом Мадуро заявив про свою готовність сісти за стіл переговорів з опозицією за посередництва третіх країн. Між тим Мексика та Уругвай закликали провести міжнародну конференцію для подолання кризи у Венесуелі шляхом діалогу між урядом та опозицією, повідомляє агенція новин dpa. Владу Мадуро підтримують Китай, Росія, Куба, Болівія та Нікарагуа.

Жертвами протистояння у Венесуелі, що триває з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.