Хуан Гуайдо назвав події в Венесуелі "тихим геноцидом"

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо поклав на уряд Ніколаса Мадуро пряму відповідальність за смерті жителів країни. "Цей режим несе безпосередню провину за загибель людей, коли спецпризначенці за тиждень вбили понад 70 осіб, які брали участь в акціях протесту, і непряму відповідальність, не роблячи нічого для розв'язання кризи з продовольством та медикаментами, не кажучи вже про рівень злочинності, через яку Каракас став найнебезпечнішою столицею на планеті", - заявив Гуайдо в інтерв'ю DW, оприлюдненому у вівторок, 12 лютого.

За його словами, саме влада винна у гуманітарній кризі, що охопила країну, результатом чого стала масова еміграція. "Режим ігнорує кризу в країні, як ігнорує і той факт, що за останні п'ять років у результаті неправильного управління та корупції ВВП скоротився на 53 відсотки, а рівень еміграції в останні роки становив 15 відсотків", - вказав Хуан Гуайдо.

Першим кроком до виходу країни з кризи Гуайдо вважає поставки до Венесуели міжнародної гуманітарної допомоги. В якості подальших заходів стабілізації ситуації тимчасовий президент Венесуели планує "відкрити коридор для гуманітарної допомоги, забезпечити належне управління у країні, відновити державні інститути, розробити плани розвитку економіки, зупинити зростання інфляції, врятувати нашу нафтову промисловість і створити робочі місця".

"Стати на бік конституції"

Хуан Гуайдо закликав представників збройних сил Венесуели "стати на бік конституції" і не перешкоджати доставці гуманітарної допомоги. Те, що відбувається в країні, за його словами, можна вважати "тихим геноцидом": "Сотні тисяч людей загинули через брак продовольства і ліків та через те, що (влада. - Ред.) не захищала право людей на життя".

Водночас він висловив подяку Німеччині, яка створила фонд на підтримку Венесуели, та іншим країнам, що визнали венесуельський тимчасовий уряд. "Журналісти запитують, чому я досі на свободі. Тому, що ми працюємо в рамках нашої конституції, але також і завдяки величезній суспільній та міжнародній підтримці", - заявив Гуайдо. "Нас підтримали Чилі, Колумбія, Еквадор, Перу, Парагвай, Великобританія, Франція, Іспанія, Марокко, Ізраїль, Японія і ще 60 країн. Це - найбільша коаліція у світі на підтримку демократичної конституції Венесуели", - переконаний Гуайдо.

Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.

Дивитись відео 01:35 Now live 01:35 хв Поділитись Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31pOz Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)