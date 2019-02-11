 Хуан Гуайдо назвав події в Венесуелі ″тихим геноцидом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Хуан Гуайдо назвав події в Венесуелі "тихим геноцидом"

В інтерв'ю DW тимчасовий президент Венесуели звинуватив режим Мадуро в гуманітарній кризі в країні і закликав військових не перешкоджати доставці міжнародної гуманітарної допомоги.

Хуан Гуайдо звинуватив владу Венесуели у гуманітарній кризі в країні

Хуан Гуайдо звинуватив владу Венесуели у гуманітарній кризі в країні

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо поклав на уряд Ніколаса Мадуро пряму відповідальність за смерті жителів країни. "Цей режим несе безпосередню провину за загибель людей, коли спецпризначенці за тиждень вбили понад 70 осіб, які брали участь в акціях протесту, і непряму відповідальність, не роблячи нічого для розв'язання кризи з продовольством та медикаментами, не кажучи вже про рівень злочинності, через яку Каракас став найнебезпечнішою столицею на планеті", - заявив Гуайдо в інтерв'ю DW, оприлюдненому у вівторок, 12 лютого.

За його словами, саме влада винна у гуманітарній кризі, що охопила країну, результатом чого стала масова еміграція. "Режим ігнорує кризу в країні, як ігнорує і той факт, що за останні п'ять років у результаті неправильного управління та корупції ВВП скоротився на 53 відсотки, а рівень еміграції в останні роки становив 15 відсотків", - вказав Хуан Гуайдо.

Першим кроком до виходу країни з кризи Гуайдо вважає поставки до Венесуели міжнародної гуманітарної допомоги. В якості подальших заходів стабілізації ситуації тимчасовий президент Венесуели планує "відкрити коридор для гуманітарної допомоги, забезпечити належне управління у країні, відновити державні інститути, розробити плани розвитку економіки, зупинити зростання інфляції, врятувати нашу нафтову промисловість і створити робочі місця".

"Стати на бік конституції"

Хуан Гуайдо закликав представників збройних сил Венесуели "стати на бік конституції" і не перешкоджати доставці гуманітарної допомоги. Те, що відбувається в країні, за його словами, можна вважати "тихим геноцидом": "Сотні тисяч людей загинули через брак продовольства і ліків та через те, що (влада. - Ред.) не захищала право людей на життя".

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Члени міжнародної контактної групи, в тому числі й ЄС, воліють мирного врегулювання ситуації у Венесуелі. Виходом з нинішньої кризи мають стати чесні, вільні й прозорі вибори, наголосили в групі. (08.02.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що зробить все необхідне, щоб врятувати життя людей. Раніше військове втручання США в ситуацію у Венесуелі допустив Дональд Трамп. (09.02.2019)

Водночас він висловив подяку Німеччині, яка створила фонд на підтримку Венесуели, та іншим країнам, що визнали венесуельський тимчасовий уряд. "Журналісти запитують, чому я досі на свободі. Тому, що ми працюємо в рамках нашої конституції, але також і завдяки величезній суспільній та міжнародній підтримці", - заявив Гуайдо. "Нас підтримали Чилі, Колумбія, Еквадор, Перу, Парагвай, Великобританія, Франція, Іспанія, Марокко, Ізраїль, Японія і ще 60 країн. Це - найбільша коаліція у світі на підтримку демократичної конституції Венесуели", - переконаний Гуайдо.

Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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