 Хорватія погрожує Ізраїлю вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Хорватія погрожує Ізраїлю вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16

Загреб прагне придбати в Ізраїлю 12 винищувачів типу F-16. Угоду блокує Вашингтон, який свого часу продав ці військові літаки Ізраїлю.

F-16, Ізраїль, Хорватія

F-16 армії Ізраїлю (архівне фото)

Хорватія вимагає від Ізраїлю чіткої позиції щодо продажу 12 вживаних винищувачів типу F-16. Загреб очікує до 11 січня офіційної відповіді, чи зможе Ізраїль поставити військові літаки відповідно до укладеної угоди. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Хорватії, оприлюдненому в четвер, 3 січня.

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Понад 10 винищувачів Су-27 та Су-30 прибули з Росії до кримського аеродрому "Бельбек", повідомляє Reuters. (22.12.2018)

В Ірані почали серійне виробництво винищувачів Kowsar, які створені, аби надавати логістичну підтримку наземним операціям військово-повітряні сили Ірану. (03.11.2018)

Вартість винищувачів - близько 500 мільйонів доларів США, зазначає інформагенція dpa. Проблема полягає в тому, що близько 30 років тому Ізраїль придбав ці літаки у США, а згодом встановив на них ультрасучасні електронні системи та радари. Згідно з угодою, в разі перепродажу літаків необхідне схвалення Вашингтона. США дали зрозуміти, що погодять перепродаж літаків лише після демонтажу встановленого Ізраїлем обладнання. Загреб натомість наполягає на купівлі літаків саме з цим обладнанням.

Ця угода може стати найбільшим придбанням озброєння Хорватією після розпаду Югославії. Утім, якщо Ізраїль не зможе отримати дозвіл США, Хорватія залишає за собою право скасувати домовленості. Хорватія є членом НАТО з 2009 року.

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