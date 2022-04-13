На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Холодна війна".

Холодною війною називали протистояння між країнами Заходу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, з одного боку, та так званим східним блоком на чолі з СРСР - з іншого. Холодна війна тривала з кінця 1940-х років до 1989 року. До безпосередньої збройної конфронтації між наддержавами – США та Радянським Союзом - не дійшло, але відбувались посередницькі війни на кшталт корейської війни чи війни в Афганістані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.