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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Холодна війна".
Холодною війною називали протистояння між країнами Заходу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, з одного боку, та так званим східним блоком на чолі з СРСР - з іншого. Холодна війна тривала з кінця 1940-х років до 1989 року. До безпосередньої збройної конфронтації між наддержавами – США та Радянським Союзом - не дійшло, але відбувались посередницькі війни на кшталт корейської війни чи війни в Афганістані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Розмова президентів США і Росії на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону є однією з центральних тем на шпальтах європейської преси. Чого домагається Москва і як Захід має на це реагувати?