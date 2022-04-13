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"Холодна війна"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Холодна війна".

Холодною війною називали протистояння між країнами Заходу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, з одного боку, та так званим східним блоком на чолі з СРСР - з іншого. Холодна війна тривала з кінця 1940-х років до 1989 року. До безпосередньої збройної конфронтації між наддержавами – США та Радянським Союзом - не дійшло, але відбувались посередницькі війни на кшталт корейської війни чи війни в Афганістані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Без Дружби: наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Без "Дружби": наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ? 13.04.2022

Нафтопровід "Дружба" з радянських часів забезпечує два східнонімецькі НПЗ. Проте вони зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.

Чи спровокував НАТО Путіна своїм розширенням? (22.03.2022) 22.03.2022

Одним з аргументів вторгнення в Україну Путін називав розширення НАТО. Мовляв, Альянс порушив обіцянку не розширюватися на схід. Та чи справді це так? Що закріплено в офіційних документах? Фактчек DW.
Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус 10.02.2022

Про можливі компромісні моделі інших країн, якими б могла скористатись Україна, уже кілька днів ведуться палкі дискусії у західних дипломатичних колах та ЗМІ. Що пропонує досвід Австрії? Інтерв'ю DW.
Держсекретар США Блінкен: Ризик вторгнення РФ в Україну реальний і високий

Держсекретар США Блінкен: Ризик вторгнення РФ в Україну реальний і високий 21.01.2022

Якщо український кордон перетне хоча б один російський солдат - це вже явний напад, заявив Ентоні Блінкен. Вашингтон припускає і сценарій спроби зміни влади в Україні за участю спецназу РФ.
Путін хоче нової Ялти: Європейська преса про вимоги Путіна щодо України і НАТО

"Путін хоче нової Ялти": Європейська преса про вимоги Путіна щодо України і НАТО 06.12.2021

Розмова президентів США і Росії на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону є однією з центральних тем на шпальтах європейської преси. Чого домагається Москва і як Захід має на це реагувати?
Коментар: Чому Путін знову згадав про русский мир

Коментар: Чому Путін знову згадав про "русский мир" 22.11.2021

Кремль не відмовився від ідеї підкорити Україну та отримати право вето на розширення НАТО. Промова Путіна в МЗС Росії це знову підтвердила, вважає Костянтин Еггерт.
У США стривожені запуском гіперзвукової ракети Китаєм

У США стривожені запуском гіперзвукової ракети Китаєм 28.10.2021

Американський генерал висловив занепокоєння випробуванням гіперзвукової ракети КНР. На його думку, ситуація схожа на запуск радянського супутника в часи "холодної війни".

Байден в ООН запевнив, що США не хочуть нової холодної війни

Байден в ООН запевнив, що США не хочуть нової "холодної війни" 21.09.2021

У виступі на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден заявив, що світ переживає "поворотний момент в історії", та запевнив, що його країна не хоче нової "холодної війни".
Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні

Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні 16.09.2021

Відвідувачам мультимедійної виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу. Події представлено ретельно ілюстрованим матеріалом.
Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж)

Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж) 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами холодної війни

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни" 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео)

Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео) 18.06.2021

За Байдена ціна агресивної політики Путіна буде вищою, вважають опитані DW експерти і політики. Які підсумки зустрічі лідерів США і Росії в Женеві 16 червня? І чи справді холодна війна скасовується?

Саміт у Женеві: Байден не дозволить Путіну робити з себе дурня (17.06.2021)

Саміт у Женеві: Байден не дозволить Путіну робити з себе дурня (17.06.2021) 17.06.2021

За Байдена ціна агресивної політики Путіна буде вищою, вважають опитані DW експерти і політики. Які підсумки зустрічі лідерів США і Росії в Женеві? І чи справді холодна війна відміняється?

Президенти Німеччини і Польщі - за тісніші відносини попри розбіжності

Президенти Німеччини і Польщі - за тісніші відносини попри розбіжності 17.06.2021

Президенти Німеччини і Польщі з нагоди 30-річчя підписання Договору про добросусідство між країнами наголосили на важливості посилення співпраці.
Женевське потепління: підсумки саміту Путіна і Байдена

Женевське потепління: підсумки саміту Путіна і Байдена 17.06.2021

Посли повертаються, РФ і США починають консультації зі стратегічних питань. На саміті в Женеві президенти Путін і Байден заклали основу для потепління. Репортаж DW.
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