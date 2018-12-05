ХДС обирає наступника Меркель на посаді голови партії

У Гамбурзі в п'ятницю, 7 грудня, розпочався з'їзд однієї з трьох правлячих у Німеччині партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Делегати з'їзду обиратимуть нового голову ХДС - наступника чи наступницю Анґели Меркель (Angela Merkel), яка вирішила після 18 років головування більше не балотуватися на цей пост.

Основних фаворитів на посаду голови ХДС троє: генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) і колишній голова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

За статутом ХДС для обрання кандидат має отримати абсолютну більшість голосів делегатів з'їзду, тобто більше половини. Якщо в першому турі жоден з трьох фаворитів такої більшості не отримає, то до другого туру вийдуть кандидати, які посіли перше і друге місця.

Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель 29 жовтня оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену.

Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду 64-річна канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.