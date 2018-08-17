Характер, мужність, принциповість і честь. Світ згадує Джона Маккейна.

"Моє серце розбите", - написала дружина Джона Маккейна Сінді у Twitter у суботу, 25 серпня, після того, як сенатор відійшов у вічність. "Він пішов так, як і жив, на його власних умовах, оточений людьми, яких він любив, у місці, яке він найбільше любив", - додала дружина покійного політика.

Колишній президент США Джордж Буш-молодший назвав сенатора-республіканця Джона Маккейна патріотом вищої проби. "Деякі життя настільки яскраві, що складно уявити, що вони закінчилися. Деякі голоси настільки лункі, що важко думати, що вони стихли. Джон Маккейн був людиною глибоких переконань і патріотом вищого ґатунку", - написав Буш-молодший у мікроблозі Twitter у неділю, 26 серпня.

"Життя Джона Маккейна є доказом того, що деякі істини вічні. Характер. Мужність. Принциповість. Честь. Життя, прожите з такими цінностями, залишає довгий, довгий слід", - цитує слова колишнього віце-президента США Джо Байдена інформагенція AP.

Екс-президент США Барак Обама у своїй заяві з приводу смерті сенатора зазначив: "Мало кому з нас довелося витримати ті випробування, які витримав Джон, або продемонструвати ту мужність, яку продемонстрував він. Всі ми можемо прагнути до того, щоб мати мужність ставити вище благо над своїм власним. Джон найкращим чином показав нам, що це означає. За це ми всі йому зобов'язані".

Міністр оборони США Джон Меттіс заявив, що "ми втратили людину, яка непохитно представляла вищі ідеали нашої країни". Колишній президент США Джиммі Картер назвав Маккейна людиною честі і справжнім патріотом. "Американці будуть вічно вдячні за його героїчну військову службу і непохитну принциповість", - цитує слова Картера агенція AFP.

Президент США Дональд Трамп висловив глибокі співчуття родині Джона Маккейна. "Наші серця і молитви з вами", - підкреслив Трамп.



Політики з різних країн світу з жалем зустріли звістку про смерть Джона Маккейна. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "життя у служінні народу" Маккейна було "натхненням для мільйонів". "Канадці приєднуються до американців сьогодні, згадуючи його життя, і сумуючи через його відхід", - зазначив Трюдо.

Президент України Петро Порошенко теж висловив співчуття американському народу і родині Маккейна. "Сумна звістка для всього українського народу - помер великий друг України сенатор Джон Маккейн", - написав Порошенко у своєму мікроблозі Twitter. "Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави", - додав президент України.