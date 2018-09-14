 Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.07.2019

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Політика й суспільство

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

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За даними руху "Чесно" понад 90 штатних співробітників Радикальної партії, які отримують мінімальну зарплату, профінансували свого роботодавця на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Ба більше. Деякі з них переказали на партійні рахунки значно більше грошей, ніж взагалі заробили. Окрім того, значна частина донорів партії не має жодного бізнесу, але підтримує улюблену партію сотнями тисяч гривень.

 

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