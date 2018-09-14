Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

За даними руху "Чесно" понад 90 штатних співробітників Радикальної партії, які отримують мінімальну зарплату, профінансували свого роботодавця на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Ба більше. Деякі з них переказали на партійні рахунки значно більше грошей, ніж взагалі заробили. Окрім того, значна частина донорів партії не має жодного бізнесу, але підтримує улюблену партію сотнями тисяч гривень.