Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.
За даними руху "Чесно" понад 90 штатних співробітників Радикальної партії, які отримують мінімальну зарплату, профінансували свого роботодавця на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Ба більше. Деякі з них переказали на партійні рахунки значно більше грошей, ніж взагалі заробили. Окрім того, значна частина донорів партії не має жодного бізнесу, але підтримує улюблену партію сотнями тисяч гривень.
Про те, що в Україні політичні партії зараз отримують державне фінансування, знають менше 30 відсотків українців, свідчить опитування. З власної кишені громадяни готові виділяти партіям лише по 78 гривень щомісяця. (27.07.2017)
З політичною корупцією Україна боротиметься, запровадивши державне фінансування партій та жорсткий фінансовий контроль за їхнньою діяльністю. Але цього замало, кажуть експерти. (09.10.2015)
Із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні пов'язували чимало сподівань. Експерти, однак, констатують, що до надання звітності недбало поставилися навіть ті партії, що отримали бюджетні гроші. (14.10.2016)