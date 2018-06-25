Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон

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Реджеп Таїп Ердоган оголосив себе переможцем президентських виборів у Туреччині за підсумками першого туру голосування. Карикатурист Сергій Йолкін зобразив переможний вигук турецького лідера.
Перемога Ердогана очима карикатуриста
У Туреччині представник Республіканської народної партії Мухаррем Індже заявив, що вибори були несправедливими, проте при цьому визнав свою поразку. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу у першому турі.
Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті.
Дві третини турків, що проживають у ФРН, віддали свої голоси за чинного президента Туреччини. В Австрії цей показник виявився ще вищим - 70 відсотків.
Реджеп Таїп Ердоган довго працював над створенням президентської системи правління в Туреччині. І нарешті досяг успіху.
Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.
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