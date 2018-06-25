Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон

Ердоган у ФРН та Австрії отримав значно вищу підтримку, ніж в самій Туреччині

Дві третини турків, що проживають у ФРН, віддали свої голоси за чинного президента Туреччини. В Австрії цей показник виявився ще вищим - 70 відсотків.