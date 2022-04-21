На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей"

Внаслідок тайфуну "Рей" на Філіппінах загинули 140 людей, майже 500 тисяч були змушені полишити свої домівки в пошуках порятунку. Тайфун є одним із найпотужніших за останні десять років.