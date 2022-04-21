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Філіппіни

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філіппіни".

Республіка Філіппіни розташована в Південно-Східній Азії. Кількість населення цієї острівної держави перевищує сто мільйонів осіб. Філіппіни є президентською республікою. Столиця – Маніла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шторм Мегі забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах 21.04.2022

Найсильніше буревій "Мегі" вдарив по філіппінській провінції Лейте, де внаслідок масштабних зсувів загинуло 202 людини.
На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну Рей

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей" 19.12.2021

Внаслідок тайфуну "Рей" на Філіппінах загинули 140 людей, майже 500 тисяч були змушені полишити свої домівки в пошуках порятунку. Тайфун є одним із найпотужніших за останні десять років.
Супертайфун Рей на Філіппінах: понад 30 жертв

Супертайфун "Рей" на Філіппінах: понад 30 жертв 18.12.2021

Тайфун "Рей" на Філіппінах забрав десятки життів. Понад 300 тисяч людей залишили свої домівки у пошуках порятунку. Тайфун назвали одним із найпотужніших на островах за останні 10 років.

Президент Філіппін Родріго Дутерте піде з політики у 2022 році

Президент Філіппін Родріго Дутерте піде з політики у 2022 році 02.10.2021

76-річний президент Філіппін Родріго Дутерте обіцяє піти з політики у 2022 році, після закінчення президентського терміну. Конституція Філіппін дозволяє обіймати посаду президента тільки раз терміном на шість років.
Катастрофа військового літака на Філіппінах: число жертв зросло до 45

Катастрофа військового літака на Філіппінах: число жертв зросло до 45 04.07.2021

Внаслідок катастрофи військового літака із понад 90 особами на борту на півдні Філіппін загинули щонайменше 45 людей.
Тайфун Гоні обрушився на Філіпіни: семеро загиблих

Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни: семеро загиблих 01.11.2020

На Філіппіни обрушився супертайфун "Гоні", який уже забрав життя сімох осіб. Майже мільйон людей евакуйовано.
На Філіппінах засудили критичну до влади журналістку

На Філіппінах засудили критичну до влади журналістку 15.06.2020

На Філіппінах засудили критичу до влади журналістку Марію Рессу за наклеп в інтернеті. Їй загрожує шестирічне ув'язнення. Правозахисники розцінюють цей вирок як великий удар по свободі слова в країні.
Німеччина евакуює своїх громадян з інших країн через коронавірус

Німеччина евакуює своїх громадян з інших країн через коронавірус 17.03.2020

Міністерство закордонних справ ФРН оголосило про операцію з повернення громадян з інших країн. Першочергово німців повертатимуть з Марокко, Домініканської республіки і Єгипту. Уряд виділив на це 50 мільйонів євро.

День святого Валентина і коронавірус - що спільного? (14.02.2020) 14.02.2020

Хочете зробити приємне коханій людині в День святого Валентина? Подбайте про її безпеку! Флористи на Філіппінах пропонують дарувати букет із профілактичними засобами проти коронавірусу.
Коронавірус у Китаї: загинули вже понад 1100 осіб

Коронавірус у Китаї: загинули вже понад 1100 осіб 12.02.2020

Число загиблих від коронавірусу COVID-19 в Китаї вже перевищило 1100 осіб. Утім, кількість нових випадків зараження скорочується.
Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США

Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США 11.02.2020

Філіппіни вирішили припинити дію угоди, що дозволяла військовим США брати участь у навчаннях на території країни.
Коронавірус: загинуло вже 724 особи, серед них громадянин США

Коронавірус: загинуло вже 724 особи, серед них громадянин США 08.02.2020

Кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 724 осіб - усі нові жертви померли у Китаї. При цьому однією з них є громадянин США.
У Китаї зросла кількість смертей унаслідок коронавірусу до 490 осіб

У Китаї зросла кількість смертей унаслідок коронавірусу до 490 осіб 05.02.2020

Жертвами коронавірусу стали вже 490 китайців, кажуть представники влади. У країні зафіксовано вже 24,3 тисячі підтверджених випадків захворювання. За межами КНР нарахували щонайменше 230 випадків захворювання.
Коронавірус поширюється світом: зафіксовано першу смерть за межами Китаю

Коронавірус поширюється світом: зафіксовано першу смерть за межами Китаю 02.02.2020

На Філіппінах від коронавірусу помер 44-річний чоловік з Китаю. Це перший випадок загибелі від недуги за межами КНР.
Виверження вулкана на Філіппінах: ще двоє загиблих, понад 80 тисяч евакуйовано

Виверження вулкана на Філіппінах: ще двоє загиблих, понад 80 тисяч евакуйовано 15.01.2020

Двоє людей загинули під час втечі через виверження вулкана Тааль. Кількість евакуйованих сягнула 82 тисяч осіб.

Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян

Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян 13.01.2020

У разі потужного виверження вулкана Тааль на Філіппінах евакуація може зачепити сотні тисяч мешканців, кажуть представники влади. Сейсмологи застерігають, що інтенсивність виверження може посилитися.
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