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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філіппіни".
Республіка Філіппіни розташована в Південно-Східній Азії. Кількість населення цієї острівної держави перевищує сто мільйонів осіб. Філіппіни є президентською республікою. Столиця – Маніла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.