Філіппіни повернуть Канаді 69 контейнерів зі сміттям

Філіппіни повертають до Канади 69 контейнерів зі сміттям. Контейнери вже завантажені на судно для переправлення. Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомив міністр закордонних справ острівної держави Теодоро Локсін. Ідеться про сміття, завезене протягом 2013-2014 років канадською фірмою. Відходи помилково маркували як придатні для переробки, передає інформагенція AFP.

Суперечка щодо цих контейнерів між Манілою й Оттавою тривала кілька років. Президент Філіппін Родріго Дутерте у квітні цього року навіть погрожував Канаді "війною". 16 травня Філіппіни відкликали свого посла й консулів із Канади через те, що сміття не вивезли до 15 травня, як вимагала Маніла.

Минулого тижня Дутерте розпорядився відіслати контейнери. Міністерка з питань захисту довкіля Канади Кетрін Маккенна привітала це рішення. Вона заявила, що канадський уряд тісно співпрацює з Філіппінами.

Країни Азії не хочуть чужого сміття

Дедалі більше держав Південно-Східної Азії відмовляються приймати сміття з інших країн. Днями Малайзія оголосила, що поверне низці країн 450 тонн невідсортованих пластикових відходів. Сміття відішлють до Австралії, Бангладеш, Канади, Китаю, Японії, Саудівської Аравії, США й інших держав.

У 2018 році Китай відмовився переробляти пластикове сміття з країн Заходу. Відтоді відходи почали посилено звозити до інших країн Азії, зокрема й до Малайзії. У малайзійському уряді стверджують, що в багатьох випадках сміття завозять незаконно.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), щорічно світ продукує близько 300 мільйонів тонн пластикового сміття.

На початку травня 187 країн світу уклали глобальний пакт для боротьби з пластиковим сміттям. Пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів із ЄС до Азії та Африки. Документ не підписав найбільший у світі експортер пластикових відходів - Сполучені Штати Америки.

10 простих внесків у порятунок планети Заощаджуйте воду - закривайте кран Коли ми чистимо зуби або миємо руки, часто залишаємо кран увімкненим, замість того, щоб закрити його. Згідно із дослідженням університету Ольденбурга, під час чищення зубів ми марнуємо до 12 літрів найкращої питної води.

10 простих внесків у порятунок планети Душ замість ванни Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.

10 простих внесків у порятунок планети Правильне провітрювання Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.

10 простих внесків у порятунок планети Відмовитися від батарейок Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.

10 простих внесків у порятунок планети Повністю відключати електропристрої Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.

10 простих внесків у порятунок планети Закривати кришку Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.

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