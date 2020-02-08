Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США

Філіппіни у вівторок, 11 лютого, поінформували США про намір припинити дію договору, який дозволяв американським військам проводити навчання на території країни. Як повідомив філіппінський міністр закордонних справ Теодоро Локсін, відповідну ноту передано в посольство США в Манілі.

Припинити дію договору наказав президент Філіппін Родріго Дутерте, котрий попри історично тісні зв'язки філіппінських військових з американськими колегами часто критикував безпекову політику США, схвалюючи водночас дії КНР та Росії.

Минулого тижня Локсін під час парламентських слухань попереджав, що денонсація угоди з США завдасть шкоди безпеці Філіппін та сприятиме агресії в Південнокитайському морі, на практично всю акваторію якого претендує Китай.

Укладена 1999 року угода, яка дозволяла американським військовим брати участь у навчаннях на території Філіппін, втратить чинність через 180 днів після вручення ноти. Втім, у цей період обидві сторони ще можуть вирішити відновити дію угоди, повідомляє агенція AP з посиланням на філіппінських посадовців.