 Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Філіппіни вирішили розірвати військову угоду з США

Філіппіни вирішили припинити дію угоди, що дозволяла військовим США брати участь у навчаннях на території країни.

Американські військові на навчаннях у Філіппінах

Американські військові на навчаннях у Філіппінах

Філіппіни у вівторок, 11 лютого, поінформували США про намір припинити дію договору, який дозволяв американським військам проводити навчання на території країни. Як повідомив філіппінський міністр закордонних справ Теодоро Локсін, відповідну ноту передано в посольство США в Манілі.

DW.COM

Президент Філіппін Родріго Дутерте виводить свою країну з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Останній якраз розслідує можливі злочини проти людяності за його правління. (14.03.2018)

Президент Філіппін Родріго Дутерте стверджує, що не порушував закони під час боротьби з наркоторгівлею. Він знову пригрозив виходом Філіппін з-під юрисдикції МКС (09.02.2018)

Припинити дію договору наказав президент Філіппін Родріго Дутерте, котрий попри історично тісні зв'язки філіппінських військових з американськими колегами часто критикував безпекову політику США, схвалюючи водночас дії КНР та Росії.

Минулого тижня Локсін під час парламентських слухань попереджав, що денонсація угоди з США завдасть шкоди безпеці Філіппін та сприятиме агресії в Південнокитайському морі, на практично всю акваторію якого претендує Китай.

Укладена 1999 року угода, яка дозволяла американським військовим брати участь у навчаннях на території Філіппін, втратить чинність через 180 днів після вручення ноти. Втім, у цей період обидві сторони ще можуть вирішити відновити дію угоди, повідомляє агенція AP з посиланням на філіппінських посадовців.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Тааль прокинувся після 43 років сну

    Вулкан Тааль спав упродовж останніх 43 років. 12 січня цей вулкан на Філіппінах, що розташований приблизно на 65 кілометрів південніше столиці країни Маніли, знову прокинувся. Стовп диму і попелу, який вивергає Тааль, піднімається в атмосферу на висоту близько 15 кілометрів. А 13 січня він почав вивергати лаву.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічні блискавки

    Унаслідок взаємодії між собою частинок попелу та вулканічних газів у стовпі попелу виникають блискавки. Велетенський стовп попелу також становить небезпеку для авіапростору - через виверження вулкана був закритий столичний аеропорт у Манілі, станом на 13 січня було скасовано близько 200 рейсів.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Не до розваг!

    Хмара диму і попелу здається небезпечно близькою у парку розваг Sky Ranch. Від поїздки на оглядовому колесі краще утриматися - навіть якщо з колеса можна отримати вражаючий краєвид на природну стихію.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Десятки тисяч евакуйованих

    З населених районів довкола вулкана було евакуйовано близько 20 тисяч місцевих жителів. Як видно з цієї фотографії, люди використовують для порятунку будь-які транспортні засоби, які здатні рухатися. Влада Філіппін побоюється, що біженців внаслідок виверження вулкана буде сотні тисяч осіб.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічний попіл з дощем

    Суміш вулканічного попелу з дощем забирається у кожну щілину. На щастя, інфраструктура поки що працює без збоїв, також досі функціонує мобільний зв'язок. Досі інформації про постраждалих внаслідок виверження не надходило.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Небезпека для здоров'я

    Частинки попелу можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як ускладнене дихання, подразнення очей чи проблеми зі шкірою. Міністерство охорони здоров'я Філіппін рекомендує людям залишатися всередині приміщень та закрити вікна і двері. А людям, яким все-таки необхідно вийти на вулицю, рекомендують одягати маски.

  • Вулкан Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вогняна небезпека, що притаїлася

    Так вулкан Тааль виглядає, коли спить. Він розташований у мальовничій місцевості недалеко від Маніли, тому є популярним місцем серед туристів. Тааль підіймається з моря та має велику кальдеру. З 1572 року було зареєстровано понад 30 вивержень вулкана Тааль. Внаслідок виверження у 1911 році загинуло близько півтори тисячі осіб. Востаннє виверження Тааля було у 1977 році.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Погляд з безпечної відстані

    Гарний краєвид на виверження Тааля відкривається з міста Тагайтай, що у кількох кілометрах від нього. Але сейсмологи радять бути обережними, прогнозуючи велике виверження в наступні кілька днів або тижнів. Уже було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.

    Автор: Арнд Рікман, Максим Сидоржевський


DW.COM

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище. (13.01.2020)  

Також за темою

China Coronavirus

Коронавірус: загинуло вже 724 особи, серед них громадянин США 08.02.2020

Кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 724 осіб - усі нові жертви померли у Китаї. При цьому однією з них є громадянин США.

Philippinen Coronavirus Schutzmaskenverkauf

Коронавірус поширюється світом: зафіксовано першу смерть за межами Китаю 02.02.2020

На Філіппінах від коронавірусу помер 44-річний чоловік з Китаю. Це перший випадок загибелі від недуги за межами КНР.

Kanada schickt Plastikmüll auf die Philippinen

Філіппіни повернуть Канаді 69 контейнерів зі сміттям 31.05.2019

Тонни сміття помилково маркували як придатні для переробки. Контейнери завезла на Філіппіни канадська компанія. Маніла й Оттава кілька років сперечалися через повернення відходів.

Реклама

Докладно

Китайський ресторан у Чанчуні, КНР

Психолог про страх перед китайцями через коронавірус

В інтерв'ю DW психолог Джошуа Тібор поділився спостереженнями за реакцією людей на невидимі загрози на кшталт інфекцій.  

Дональд Трамп хоче нових торговельних переговорів з ЄС

Трамп: Настав час дуже серйозно поговорити з ЄС про торгівлю

Трамп поскаржився на "неймовірні" бар'єри на товари з США в ЄС та наголосив, що Брюссель готовий до торговельної угоди.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  