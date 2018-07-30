Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має

Предстоятель Української православної перкви Київського патріархату (УПЦ КП) - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет переконаний, що після визнання єдиної Української православної церкви будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ. Про це він заявив у середу, 1 серпня, в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Держава передала свою власність у користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра - і одна, і друга (Києво-Печерська і Почаївська.- Ред.) - будуть передані українській церкві", - зазначив Філарет, інформує агенція УНІАН.

Предстоятель УПЦ КП також підкреслив, що Московський патріархат жодної власності в Україні не має. "Власність церкви в Україні є власністю української церкви", - заявив предстоятель. Філарет наголосив, що Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку. "А ті парафії, які побудували і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - наводяться слова Філарета на сайті УПЦКП.

Він також висловив переконання, що єдина помісна автокефальна православна церква в Україні буде незалежною.

Нагадаємо, що 27 липня делегація Константинопольського патріархату передала президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Делегація відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.