 Філарет: Ніякого насильства після Томосу не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Філарет: Ніякого насильства після Томосу не буде

Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після Томосу про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Заяви про можливе "захоплення храмів" після надання Томосу про автокефалію української православної церкви є прикладом дезінформації. Про це заявив глава Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет у коментарі прес-центру УПЦ КП в четвер, 2 серпня. "За українськими законами всі храми і майно належать громадам - чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди. Громадам - тобто парафіям, монастирям, духовним навчальним закладам", - пояснив патріарх. "Ніякого насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер", - наголосив він. 

"За законом, громада розпоряджається своїм майном. І якщо громада вирішила вийти з одного патріархату і увійти до іншого, то майно вона зберігає за собою, бо це її майно, а не патріархату", - пояснив Філарет. Він також додав, що позиція церкви така: коли більше ніж дві третини громади вирішили на загальних зборах, що треба перейти з одного патріархату до іншого, то майно громада має зберігати за собою, а меншість має право збудувати собі інший храм чи обладнати приміщення. "Якщо вирішила проста більшість, не дві третини, тоді потрібно проводити почергове богослужіння, щоб мали право користуватися храмом обидві частини колишньої однієї громади - і більшість, і меншість", - зазначається у коментарі глави УПЦ КП. Філарет також наголосив, що заклики "захоплювати Лавру" - це "провокація, яка грає на користь Кремля". 

DW.COM

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів, чому ця церква - найпопулярніша в Україні та як подолати розкол із УПЦ МП. Повна версія інтерв'ю Філарета Жанні Нємцовій. (31.01.2018)

Представники УПЦ КП на чолі з Філаретом відвідали Брюссель з метою не лише донести свою позицію щодо створення незалежної церкви в Україні, але також і закликати допомогти як у реформах, так і перед лицем агресії РФ. (03.05.2018)

Раніше Філарет заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Він також сказав, що після надання Томосу про автокефалію Києво-Печерська і Почаївська лаври "будуть передані українській церкві".

Як повідомлялося, 27 липня делегація Константинопольського патріархату передала президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Делегація відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Дивитись відео 03:55
Now live
03:55 хв

Патріарх Філарет: Путін хоче повернути нас у рабство (31.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Патріарх Філарет: Путін хоче повернути нас у рабство (31.01.2018)  

Також за темою

Filaret, Patriarch der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche

Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має 02.08.2018

Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет.

Russland Prozession zu Kirchenjubiläum in Kiew

У Києві проходить хресна хода УПЦ КП разом із Порошенком 28.07.2018

З нагоди святкування 1030-ліття хрещення Київської Русі десятки тисяч людей вийшли в українській столиці на хресну ходу. Серед них і президент Петро Порошенко.

Panorthodoxes Konzil auf Kreta Patriarch Bartholomäus I.

АПУ: Ціль Вселенського патріарха - автокефалія Української православної церкви 27.07.2018

Константинопольська церква хотіла би дарувати Українській православній церкві автокефалію. Про це йдеться у посланні, яке делегація Вселенського патріархату передала Петру Порошенку.

Докладно

Symbolbild Pressefreiheit (picture-alliance/ZB/J. Büttner)

Українські нардепи захотіли цензурувати інформацію про себе

Парламентарі мають намір вилучати у журналістів відео та фото з Верховної Ради, якщо їх фільмували без їхньої згоди.  

Діловий клімат у Єврозоні

В Єврозоні погіршився діловий клімат

У третьому кварталі 2018 року показник ділового клімату в Єврозоні різко знизився. Причина - митний конфлікт зі США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  