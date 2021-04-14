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Фукусіма

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фукусіма".

Аварія на японській АЕС "Фукусімі-1" 11 березня 2011 року стала найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на ЧАЕС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з Фукусіми

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми" 14.04.2021

Для запобігання зливу радіоактивної води з "Фукусіми" у море Сеул планує задіяти міжнародні суди. Різко негативно проти планів Японії виступив також Китай.

Атомна енергетика може врятувати клімат? (11.03.2021) 11.03.2021

АЕС - "зелені" виробники електроенергії, бо не виділяють вуглекислий газ. Таку думку відстоюють прихильники атомної енергетики. Чи справді це так? Дивіться у поясненні DW.

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому 11.03.2021

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена, а десятки тисяч жителів досі не повернулися до своїх домівок.
У Японії вшанували пам'ять жертв катастрофи у Фукусімі

У Японії вшанували пам'ять жертв катастрофи у Фукусімі 11.03.2021

10 років тому Японія пережила землетрус, який викликав руйнівне цунамі. Воно спричинило аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1".
Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії

Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії 13.02.2021

Землетрус магнітудою понад 7 балів стався в суботу в Тихому океані поблизу узбережжя Японії. Повідомляється про десятки поранених і майже мільйон знеструмлених осель.
Японія зіллє радіоактивну воду з АЕС Фукусіма у море

Японія зіллє радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" у море 16.10.2020

Перед цим радіоактивна вода з АЕС "Фукусіма" буде ретельно відфільтрована. На думку МАГАТЕ, ця вода не створить проблем для екології, але рибалки і фермери побоюються, що їхню продукцію не купуватимуть.
В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей

В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей 26.10.2019

На сході Японії через спричинені негодою повені загинули щонайменше десятеро людей, ще троє зникли безвісти.
Суд виправдав екскерівників TEPCO у справі щодо катастрофи на Фукусімі

Суд виправдав екскерівників TEPCO у справі щодо катастрофи на Фукусімі 19.09.2019

Суд в Японії визнав невинуватими трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії у справі щодо катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році.
У Японії почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС у Фукусімі

У Японії почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС у Фукусімі 15.04.2019

На АЕС "Фукусіма" в Японії розпочали роботи з вилучення паливних стержнів зі зруйнованих 2011 року реакторів. Операцію, яка має тривати до 2021 року, ускладнює пил, що здіймається внаслідок робіт.
Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС Фукусіма-1

Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11.03.2019

У Японії згадали хвилиною мовчання жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому.

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС Іката

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката" 27.10.2018

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів.
Коттінґ-Уль: Подовження роботи старих реакторів АЕС - безумство

Коттінґ-Уль: "Подовження роботи старих реакторів АЕС - безумство" 26.04.2018

Плани України та інших держав подовжити на 10 років роботу старих ядерних реакторів - дуже ризиковані, заявила в інтерв'ю DW голова природоохоронного комітету Бундестагу Сильвія Коттінґ-Уль після відвідання ЧАЕС.
Японія вшановує пам'ять жертв Фукусіми

Японія вшановує пам'ять жертв Фукусіми 11.03.2018

У Японії згадали хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". Через сім років після трагедії десятки тисяч людей все ще не можуть повернутися додому.
В Японії планують зробити АЕС Фукусіма магнітом для туристів

В Японії планують зробити АЕС "Фукусіма" магнітом для туристів 03.03.2018

Оператор закритої АЕС сподівається привабити десятки тисяч гостей. Екологи, утім, говорять про ризик радіаційного ураження.
Суд наказав виплатити компенсації постраждалим від аварії на Фукусімі

Суд наказав виплатити компенсації постраждалим від аварії на "Фукусімі" 10.10.2017

Японський уряд і оператор АЕС "Фукусіма-1" мають виплатити постраждалим від аварії на атомній електростанції 4,5 мільйона доларів.

Як Анґела Меркель нейтралізує опозицію, перехоплюючи її теми

Як Анґела Меркель нейтралізує опозицію, перехоплюючи її теми 31.08.2017

Анґела Меркель перехоплює ключові теми у своїх політичних опонентів. Таким чином вона проводить надзвичайно успішну політику, і не лише під час передвиборчих кампаній. Приклади цієї політики Меркель - в огляді DW.

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