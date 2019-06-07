ФРС США знизила базову відсоткову ставку вперше за 10 років

Федеральна резервна система (ФРС) США у середу, 31 липня, вперше за 10 років знизила базову відсоткову ставку на 0,25 відсотка. Тепер вона перебуває у діапазоні від 2,00 до 2,25 відсотка.

Крім того, у ФРС запевнили, що готові до подальшого зниження процентних ставок в умовах торговельних конфліктів та уповільнення світового економічного зростання, повідомляє агентство новин dpa.

Це було перше зниження процентних ставок з грудня 2008 року. Зростання економіки США залишається стійким, але посилена невизначеність через слабше зростання світової економіки та торговельні суперечок змусила ФРС ухвалити це рішення, сказав голова ФРС Джером Пауелл. Рішення щодо зниження процентної ставки певним чином є захистом від цих ризиків, пояснив він. "Ми пильно спежимо за світовою економікою та торгівлею", - зауважив Пауелл, додавши, що ФРС діятиме відповідно, аби підтримати економічне зростання в США.

Нагадаємо, у березні цього року у ФРС заявили, що не мають наміру підвищувати базову ставку в 2019 році. Зазначалося, що базова ставка залишатиметься незмінною, її зафіксують на рівні від 2,25 до 2,50 відсотка.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово критикував незалежну ФРС, вимагаючи зниження процентних ставок.