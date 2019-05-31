ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро

Чотири німецькі компанії придбали частоти 5G на загальну суму майже 6,6 мільярда євро на аукціоні у Майнці, який тривав понад 12 тижнів і завершився у середу, 12 червня.

Найбільше за частоти для надшвидкого мобільного інтернету заплатила компанія Deutsche Telekom - близько 2,17 мільярда євро. Vodafone сплатила 1,88 мільярда євро, Telefónica - 1,42 мільярда євро, а Drillisch погодилась віддати 1,07 мільярда євро.

Передбачалось, що загальна вартість проданих 5G-частот складатиме від 3 до 5 мільярдів євро. Однією з причин цього стала більша кількість учасників аукціону. На попередньому аукціоні з продажу частот у 2015 році взяли участь три компанії. Тоді вони заплатили 5,08 мільярда євро.

Як відбувалися торги

Аукціон з продажу частот 5G у ФРН розпочався 19 березня. Заявки на їхню купівлю представники чотирьох компаній подавали одночасно. Під час торгів учасники від кожної з компаній перебували в окремих кімнатах та не мали права спілкуватися між собою - зв'язок із зовнішнім світом обмежувався лише комунікацією з головним офісом своєї компанії.

Аукціон відбувався на тлі розбіжностей між Німеччиною та Сполученими Штатами, які пов'язані із китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei. Ця компанія не брала участі у торгах, проте її обладнання використовується німецькими телекомунікаційними компаніями у їхній інфраструктурі.

Існують побоювання, що обладнання Huawei може становити загрозу для безпеки через те, що компанія нібито зобов'язана співпрацювати зі спецслужбами Китаю і допомагати їм здобувати секретні відомості в країнах ЄС. Ці закиди у самій Huawei відкидають.

Раніше США попередили, що сили НАТО в Європі можуть відмовитися від каналів зв'язку з Німеччиною в тому разі, якщо Берлін не відмовиться від залучення Huawei до створення телекомунікаційної інфраструктури 5G.