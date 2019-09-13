 ФРН і Франція закликали Ізраїль відмовитися від анексії Йорданської долини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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ФРН і Франція закликали Ізраїль відмовитися від анексії Йорданської долини

Глави МЗС двох країн попередили, що анексія палестинських територій лише посилить конфлікт на Близькому Сході. Вони заявили, що анексія йорданської долини стане порушенням норм міжнародного права.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Німеччина і Франція закликали уряд Ізраїлю відмовитися від анексії великих територій на Західному березі річки Йордан. "Наша мета залишається незмінною - не допустити протиправної анексії",- заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після переговорів з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном в Берліні в п'ятницю, 19 червня. Він додав, що з цією метою ведуться інтенсивні переговори з партнерами в ЄС, а також з Йорданією та іншими країнами регіону.

За словами Мааса, ізраїльські плани анексії викликають у нього і у Ле Дріана почуття глибокої стурбованості. Німецький міністр сказав, що найближчими днями буде зроблено все можливе, щоб запустити переговори між сторонами конфлікту, всім їм ще раз буде вказано на проблеми, які виникнуть через анексію палестинських територій.

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Новий уряд Ізраїлю, як очікується, представить стратегію реалізації близькосхідного "мирного плану" президента США Дональда Трампа після 1 липня. Цей план дає Ізраїлю зелене світло на анексію великих територій Західного берега річки Йордан, зокрема й Йорданської долини, яку Ізраїль окупував у 1967 році. Палестинці виступають категорично проти анексії. Спостерігачі побоюються нової ескалації насильства на Близькому Сході у випадку реалізації планів ізраїльтян.

Порушення норм міжнародного права

Жан-Ів Ле Дріан попередив, що анексія посилить нестабільність на Близькому Сході. Він підкреслив, що анексія стане порушенням норм міжнародного права. За словами французького міністра, єдиним рішенням є врегулювання на основі мирного співіснування ізраїльської та палестинської держав. Ле Дріан зазначив, що європейські партнери тісно співпрацюють з метою просування цього плану.

Палестинське керівництво кілька днів тому запропонувало контрпропозиції у відповідь на "мирний план" Дональда Трампа. Вони передбачають створення "суверенної, незалежної, демілітаризованої палестинської держави". План Трампа також передбачає створення палестинської держави, однак без стратегічно і економічно важливої Йорданської долини і без Східного Єрусалиму як столиці.

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У той час як США вже схвалили приєднання Йорданської долини до Ізраїлю, велика частина світової спільноти бачить в цих планах порушення норм міжнародного права і застерігає Ізраїль від анексії палестинських територій. Деякі країни ЄС наполягають на загрозі застосування санкцій до Ізраїлю або як мінімум на рішучому засудженні планів анексії.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Тріумф надії

    Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    У Новому Світі

    Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Освенцім.

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Найтемніша доба

    Значення заснування Держави Ізраїль після катастрофи європейського єврейства важко переоцінити: шість мільйонів євреїв загинули від рук нацистів, у тому числі й у таборах смерті, де вбивства відбувалися в індустріальних масштабах. На фото зображені в'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору "Освенцім".

  • Палестинські біженці

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Із поглядом у майбутнє

    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


 

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