ФРН і Франція закликали Ізраїль відмовитися від анексії Йорданської долини

Німеччина і Франція закликали уряд Ізраїлю відмовитися від анексії великих територій на Західному березі річки Йордан. "Наша мета залишається незмінною - не допустити протиправної анексії",- заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після переговорів з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном в Берліні в п'ятницю, 19 червня. Він додав, що з цією метою ведуться інтенсивні переговори з партнерами в ЄС, а також з Йорданією та іншими країнами регіону.

За словами Мааса, ізраїльські плани анексії викликають у нього і у Ле Дріана почуття глибокої стурбованості. Німецький міністр сказав, що найближчими днями буде зроблено все можливе, щоб запустити переговори між сторонами конфлікту, всім їм ще раз буде вказано на проблеми, які виникнуть через анексію палестинських територій.

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Новий уряд Ізраїлю, як очікується, представить стратегію реалізації близькосхідного "мирного плану" президента США Дональда Трампа після 1 липня. Цей план дає Ізраїлю зелене світло на анексію великих територій Західного берега річки Йордан, зокрема й Йорданської долини, яку Ізраїль окупував у 1967 році. Палестинці виступають категорично проти анексії. Спостерігачі побоюються нової ескалації насильства на Близькому Сході у випадку реалізації планів ізраїльтян.

Порушення норм міжнародного права

Жан-Ів Ле Дріан попередив, що анексія посилить нестабільність на Близькому Сході. Він підкреслив, що анексія стане порушенням норм міжнародного права. За словами французького міністра, єдиним рішенням є врегулювання на основі мирного співіснування ізраїльської та палестинської держав. Ле Дріан зазначив, що європейські партнери тісно співпрацюють з метою просування цього плану.

Палестинське керівництво кілька днів тому запропонувало контрпропозиції у відповідь на "мирний план" Дональда Трампа. Вони передбачають створення "суверенної, незалежної, демілітаризованої палестинської держави". План Трампа також передбачає створення палестинської держави, однак без стратегічно і економічно важливої Йорданської долини і без Східного Єрусалиму як столиці.

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У той час як США вже схвалили приєднання Йорданської долини до Ізраїлю, велика частина світової спільноти бачить в цих планах порушення норм міжнародного права і застерігає Ізраїль від анексії палестинських територій. Деякі країни ЄС наполягають на загрозі застосування санкцій до Ізраїлю або як мінімум на рішучому засудженні планів анексії.