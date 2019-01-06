ФРН і США мають різні позиції щодо співпраці з Huawei для розбудови 5G

Берлін і Вашингтон не досягли спільної позиції щодо співпраці з китайською телекомунікаційною компанією Huawei. Такий результат зустрічі міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) й державного секретаря США Майка Помпео у п'ятницю, 31 травня, в Берліні.

Помпео заявив після зустрічі, що, з точки зору США, неможливо відкинути сумніви щодо безпеки даних під час співпраці з Huawei задля розбудови мереж 5G.

За словами Помпео, необхідно забезпечити безпеку даних США у мережах, щоб інформація не могла потрапити до рук Комуністичної партії Китаю, передає інформагенція dpa. КНР загрожує національній безпеці США, Європи та західних демократій у всьому світі, зазначив держсекретар США.

Маас наголосив, що уряд Німеччини дбає про високі стандарти безпеки для запровадження п'ятого покоління мобільних мереж. Уряд ФРН теж має сумніви у зв'язку з Huawei. Якщо компанія не може дотримуватися гарантій безпеки, то матиме мало шансів отримати замовлення, зауважив Маас.

Huawei у чорному списку США

20 травня міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати мережі й оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія чинна 90 днів. Її отримала не тільки Huawei, а й 68 пов'язаних із нею компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

Huawei внесли до "чорного списку". Компанія оскаржила це в суді Техасу.Суд має вирішити, чи суперечить конституції заборона використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого Huawei.