 ФРН та ЄС різко засудили страту іранського борця Навіда Афкарі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

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ФРН та ЄС різко засудили страту іранського борця Навіда Афкарі

Німеччина та Європейський Союз різко засудили Іран за страту борця Навіда Афкарі. ФРН виступала за призупинення смертного вироку.

Навід Афкарі

Навід Афкарі

Міністерство закордонних справ ФРН різко засудило страту іранського борця Навіда Афкарі. "Ми вражені тим, що в минулу суботу в Ірані був страчений спортсмен Навід Афкарі", - заявила речниця МЗС у понеділок, 14 вересня.

"Федеральний уряд засуджує цю страту, яку виконали попри міжнародні протести", - сказала вона. За її словами, в цій справі є великі сумніви щодо верховенства права. У ФРН дуже серйозно сприймали звинувачення в тому, що Афкарі зізнався у своєму злочині (вбивстві) під тортурами, сказала речниця. Німецький уряд неодноразово на високому дипломатичному рівні виступав за призупинення смертного вироку для борця.

Євросоюз також жорстко засудив страту Афкарі. За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, смертна кара є "жахливим та нелюдським покаранням", яку ЄС відкидає "за будь-яких умов".

Нагадаємо, що в суботу, 12 вересня, в Ірані стратили 27-річного борця Навіда Афкарі, незважаючи на міжнародну кампанію солідарності. За офіційними даними, Афкарі вбив силовика під час протестів проти економічної та політичної ситуації в країні в 2018 році, він зізнався у скоєнні злочину. Водночас, як зазначає інформагенція SID з посиланням на правозахисні організації, ці зізнання були отримані під час тортур.

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    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


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