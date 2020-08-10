ФРН та ЄС різко засудили страту іранського борця Навіда Афкарі

Міністерство закордонних справ ФРН різко засудило страту іранського борця Навіда Афкарі. "Ми вражені тим, що в минулу суботу в Ірані був страчений спортсмен Навід Афкарі", - заявила речниця МЗС у понеділок, 14 вересня.
"Федеральний уряд засуджує цю страту, яку виконали попри міжнародні протести", - сказала вона. За її словами, в цій справі є великі сумніви щодо верховенства права. У ФРН дуже серйозно сприймали звинувачення в тому, що Афкарі зізнався у своєму злочині (вбивстві) під тортурами, сказала речниця. Німецький уряд неодноразово на високому дипломатичному рівні виступав за призупинення смертного вироку для борця.
Євросоюз також жорстко засудив страту Афкарі. За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, смертна кара є "жахливим та нелюдським покаранням", яку ЄС відкидає "за будь-яких умов".
Нагадаємо, що в суботу, 12 вересня, в Ірані стратили 27-річного борця Навіда Афкарі, незважаючи на міжнародну кампанію солідарності. За офіційними даними, Афкарі вбив силовика під час протестів проти економічної та політичної ситуації в країні в 2018 році, він зізнався у скоєнні злочину. Водночас, як зазначає інформагенція SID з посиланням на правозахисні організації, ці зізнання були отримані під час тортур.
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Іран охопили протести
Найбільші протести з 2009 року
В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.
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Іран охопили протести
Незадоволення високими цінами та політикою
У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.
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Іран охопили протести
Протести у Тегерані
29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.
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Іран охопили протести
Сотні затриманих
На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.
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Іран охопили протести
Перші загиблі
На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".
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Іран охопили протести
Telegram та Instagram - заблокували
В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.
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Іран охопили протести
Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку
Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.
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Іран охопили протести
Поява політичних слоганів
Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.
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Іран охопили протести
Тривожна статистика
Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.
Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов