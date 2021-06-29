ФРН послабила обмеження на в'їзд з Індії, Португалії, Великобританії і РФ

Німеччина здійснила черговий перегляд класифікації країн світу за ступенем ризику зараження коронавірусом. Так, згідно з інформацією, опублікованою на сайті Інституту імені Роберта Коха в ніч на вівторок, 6 липня, Росія, Португалія, Великобританія, Індія і Непал більше не належать до переліку країн, в яких широко розповсюджені варіанти коронавірусу. Ці країни тепер вважаються "регіонами з високим рівнем розповсюдженням вірусу SARS-CoV-2".

Це означає, що для осіб, які прибувають з цих країн до Німеччини, не діятимуть багато запроваджених раніше обмежень. Зокрема, в'їзд до ФРН дозволяється всім категоріям туристів, а не тільки власникам німецького громадянства або дозволу на проживання. При цьому повністю вакциновані зареєстрованими на території ЄС препаратами, і ті, у кого є довідка про перенесене інфікування коронавірусом, звільняються від необхідності дотримуватися карантину.

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Для інших мандрівників тривалість карантину становитиме 10 днів. Карантин можна закінчити достроково, якщо найраніше через п'ять днів після в'їзду до Німеччини пред'явити повторний негативний тест.

Обмеження для осіб, що прибувають з країн з дельта-варіантом

Індії статус країни з широким розповсюдженням варіантів коронавірусу був наданий німецьким міністерством охорони здоров'я в кінці квітня 2021 року. У травні список таких регіонів поповнили Великобританія і Непал. Росія і Португалія отримали відповідний статус 29 червня.

Країни з широким розповсюдженням варіантів SARS-CoV-2 вважаються в Німеччині найбільш небезпечними для відвідування. Саме тому щодо осіб, які прибувають звідти до ФРН, діють найсуворіші обмеження: в'їзд дозволений лише для громадян Німеччини і мандрівників з дозволом на проживання, а всім, хто перетнув кордон, потрібно провести на домашньому карантині 14 днів без права достроково звільнитися від нього, здавши повторний ПЛР -тест. Наразі до цієї категорії належить 11 країн, зокрема, Бразилія, Уругвай, ПАР, Зімбабве, Намібія.

Україна, згідно з класифікацією Інституту імені Роберта Коха, станом на 6 липня, не належить до переліку країн, де існує ризик зараження коронавірусом. З 25 червня Німеччина дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.