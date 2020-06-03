ФРН не буде евакуювати громадян, які підхопили COVID-19 у відпустці

Уряд Німеччини не буде евакуювати додому громадян ФРН, які заразилися коронавірусом під час відпускних поїздок за кордон. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 червня.

"Той, хто заразиться коронавірусом у відпустці, не може розраховувати на те, що ми вивеземо його назад до Німеччини, - підкреслив політик. - Звичайно, в екстрених випадках наші консульські представництва будуть готові надати необхідну підтримку. Але уряд Німеччини не зможе ще раз організувати авіарейс, щоб забрати на батьківщину відпочиваючих".

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"Ми хочемо мати можливість покластися на те, що наші громадяни, враховуючи поширення вірусу, проявлять в подорожах максимальну обережність", - зауважив Маас.

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З 15 червня Німеччина скасовує попередження про небезпеку подорожей до низки європейських країн. При цьому глава МЗС ФРН в інтерв'ю не дав відповіді на питання про те, коли буде скасовано попередження про небезпеку поїздок до країн за межами ЄС, наприклад до Туреччини. "З турецьким урядом ведуться консультації. Попередження про небезпеку поїздок ми не будемо зберігати довгий час", - сказав він у зв'язку з цим, і додав, що все залежить від розвитку епідемічної ситуації.

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"Складні" відносини з США

Також Гайко Маас під час інтерв'ю торкнувся питання відносин з США, які він назвав "складними".

"Ми є близькими партнерами по трансатлантичному альянсу. Однак він (статус відносин з Вашингтоном. - Ред.) - складний", - наголосив міністр.

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За його словами, ситуацію у двосторонніх відносинах ще більше погіршила пандемія коронавірусу, зокрема, це пов'язано з забороною на в'їзд до Сполучених Штатів з країн Європи, яка була запроваджена ще з середини березня.