 Уряд Німеччини евакуював з-за кордону 200 тисяч осіб, 40 тисяч ще чекають | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

Уряд Німеччини евакуював з-за кордону 200 тисяч осіб, 40 тисяч ще чекають

Провести евакуацію було не завжди просто й довелося долати певні перешкоди, зазначив глава МВС Німеччини Гайко Маас. Він пообіцяв, що уряд знайде рішення й для евакуації решти німців.

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У рамках розпочатої понад два тижні тому федеральним урядом Німеччини операції з евакуації німців з-за кордону додому повернулися близько 200 тисяч жителів країни. Про це в суботу, 4 квітня, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю інформагентству dpa.

За словами міністра, провести евакуацію було не завжди просто й довелося долати певні перешкоди, що є очікуваним у такі скрутні часи. "Утім, усі залучені можуть пишатися проробленою роботою", - зазначив Маас, подякувавши співробітникам диппредставництв країни, а також туристам, які змушені були довго чекати на повернення.

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За оцінками МЗС ФРН, ще близько 40 тисяч мандрівників з Німеччини очікують на повернення. Найбільше з них перебувають у Південно-Африканській Республіці, Новій Зеландії та Перу. Маас пообіцяв, що уряд потурбується про них. "Ми намагатимемося знайти рішення для мандрівників, які поки не змогли повернутися", - запевнив міністр. За його словами, операція з повернення увійшла у фазу, коли "шаблонні рішення" вже не є можливими і не все залежить від уряду ФРН.

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Операція з евакуації німців з-за кордону була започаткована урядом країни у середині березня. Вона мала на меті - у співпраці з туристичними операторами та авіаперевізниками - повернення додому жителів Німеччини з країн, з якими було припинене регулярне авіасполучення. МЗС країни для цього також організовувало чартерні рейси. Кошторис операції з повернення німців оцінювали в 100 мільйонів євро, утім Маас припустив, що витрачена сума у підсумку виявиться меншою.

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