ФРН звинуватила владу РФ в замовному вбивстві Хангошвілі

Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі).

Відомства, якими керує уряд Російської Федерації, дали завдання "ліквідувати" Кавтарашвілі обвинуваченому Вадиму К. (він же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруе в четвер, 18 червня.

"Причиною замовного вбивства були ворожі відносини жертви з російською державою, з урядами автономних республік Чечня і Інгушетія, а також з проросійським урядом Грузії", - вказується у заяві.

Вбивство в Берліні

Колишній польовий командир часів другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Влада Росії раніше оголосила його в розшук, звинувативши в тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. Ймовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

Спочатку справою займалася берлінська прокуратура, але в грудні нею почала займатися Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої країни.

Читайте також: Глава міноборони ФРН вимагає нових заходів проти РФ через вбивство чеченця в Берліні

МЗС ФРН погрожує Москві наслідками

У зв'язку з убивством Хангошвілі міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не виключив можливості застосуваня проти Росії нових штрафних заходів. "Федеральний уряд чітко залишає за собою право вжити подальших заходів у цій справі", - заявив глава німецького МЗС невдовзі після того, як стало відомо про звинувачення, висунуті проти Москви Федеральною прокуратурою країни. За його словами, російського посла вже запрошено до розмови.

Читайте також: Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН