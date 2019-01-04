ФРН готується до Brexit без угоди з Євросоюзом

Країни Євросоюзу не виключають можливість виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди. Міністерство внутрішніх справ Німеччини у понеділок, 7 січня, повідомило, що у такому випадку британцям не потрібно буде відразу залишати країну, передає агенція Reuters. Їхнє право перебування у Німеччині зберігатиме дію протягом трьох місяців із можливістю продовження. Втім, їм доведеться в цей час зареєструватися для отримання формального дозволу на перебування.

Водночас речниця німецького міністерства транспорту заявила, що ФРН веде переговори з Великобританією з метою уникнення перебоїв у авіасполученні у випадку Brexit без угоди.

Раніше повідомлялось, що після референдуму про Brexit британці стали більш активно отримувати громадянство інших країн Євросоюзу. За даними dpa, у 2015 році громадянство Німеччини отримали 622 британці, у 2016 - 2865, а у 2017 - вже близько 7,5 тисячі. Таким чином, у 2017 році британці посіли друге місце у ФРН за кількістю іноземців, що отримали німецьке громадянство, на першому залишаються турки.

У підданих Великобританії також виріс інтерес до отримання паспортів Ірландії, Іспанії, Португалії, Болгарії, Італії, Швеції та Естонії. Трохи менший інтерес вони виявляють до громадянства Австрії, Польщі, Чехії та Греції.

Тим часом телерадіокомпанія ВВС з посиланням на джерела в уряді Великобританії повідомила, що голосування у парламенті в Лондоні щодо угоди про вихід королівства з Європейського Союзу відбудеться 15 січня. Офіційного підтвердження цієї інформації з уряду поки не було. Дебати у парламенті з цього питання почнуться 9 січня, повідомляє агенція AFP.

Як відомо, голосування було заплановано ще на 11 грудня минулого року. Але прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відклала його. Вона пояснила це тим, що для підтримки угоди на той час не було потрібної кількості голосів.

6 січня Мей попередила, що вихід з ЄС без угоди призведе до того, що Великобританія "потрапить на незвідану територію, на якій, я не думаю, що хтось може сказати, що станеться".

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року з перехідним періодом до кінця 2020 року.

Європейська комісія (ЄК) вже розробила план заходів на випадок виходу Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. ЄК виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування. Відповідних кроків Брюссель очікує і від Лондона.

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