 ФРН готується до Brexit без угоди з Євросоюзом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

ФРН готується до Brexit без угоди з Євросоюзом

Німецький уряд не примушуватиме британців залишати Німеччину у випадку Brexit без угоди, повідомило МВС ФРН. За даними ЗМІ, британський парламент вирішить долю угоди про вихід королівства з Євросоюзу 15 січня.

Голосування щодо Brexit має відбутися на наступному тижні

Голосування щодо Brexit має відбутися на наступному тижні

Країни Євросоюзу не виключають можливість виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди. Міністерство внутрішніх справ Німеччини у понеділок, 7 січня, повідомило, що у такому випадку британцям не потрібно буде відразу залишати країну, передає агенція Reuters. Їхнє право перебування у Німеччині зберігатиме дію протягом трьох місяців із можливістю продовження. Втім, їм доведеться в цей час зареєструватися для отримання формального дозволу на перебування.

Водночас речниця німецького міністерства транспорту заявила, що ФРН веде переговори з Великобританією з метою уникнення перебоїв у авіасполученні у випадку Brexit без угоди.

Раніше повідомлялось, що після референдуму про Brexit британці стали більш активно отримувати громадянство інших країн Євросоюзу. За даними dpa, у 2015 році громадянство Німеччини отримали 622 британці, у 2016 - 2865, а у 2017 - вже близько 7,5 тисячі. Таким чином, у 2017 році британці посіли друге місце у ФРН за кількістю іноземців, що отримали німецьке громадянство, на першому залишаються турки.

У підданих Великобританії також виріс інтерес до отримання паспортів Ірландії, Іспанії, Португалії, Болгарії, Італії, Швеції та Естонії. Трохи менший інтерес вони виявляють до громадянства Австрії, Польщі, Чехії та Греції.

Тим часом телерадіокомпанія ВВС з посиланням на джерела в уряді Великобританії повідомила, що голосування у парламенті в Лондоні щодо угоди про вихід королівства з Європейського Союзу відбудеться 15 січня. Офіційного підтвердження цієї інформації з уряду поки не було. Дебати у парламенті з цього питання почнуться 9 січня, повідомляє агенція AFP.

Як відомо, голосування було заплановано ще на 11 грудня минулого року. Але прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відклала його. Вона пояснила це тим, що для підтримки угоди на той час не було потрібної кількості голосів.

6 січня Мей попередила, що вихід з ЄС без угоди призведе до того, що Великобританія "потрапить на незвідану територію, на якій, я не думаю, що хтось може сказати, що станеться".

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року з перехідним періодом до кінця 2020 року.

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Єврокомісія розробила план дій на випадок виходу Великобританії з ЄС без угоди. (19.12.2018)

У різдвяному посланні прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей застерегла від подальшого розколу в суспільстві та закликала членів британського парламенту схвалити угоду щодо Brexit. (24.12.2018)

Європейська комісія (ЄК) вже розробила план заходів на випадок виходу Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. ЄК виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування. Відповідних кроків Брюссель очікує і від Лондона.

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Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

У соцмережах результати референдуму розділили аудиторію, користувачі сумно жартують про "Роз'єднане Королівство". А як на Brexit відреагували британські зірки кіно, музики та спорту - у фотогалереї DW. (24.06.2016)  

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Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)  

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