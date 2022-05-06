Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фрекінг

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фрекінг".

Фрекінгом називають спеціальний метод видобутку сланцевого газу. Фрекінг передбачає видобуток сланцевого газу та нафти з глибоких шарів ґрунту шляхом нагнітання у породи під високим тиском води, піску та низки хімічних речовин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
У Великобританії припинили видобуток газу методом фрекінгу

У Великобританії припинили видобуток газу методом фрекінгу 02.11.2019

Після зафіксованих на півночі Англії підземних поштовхів британський уряд знову заборонив використання суперечливого методу видобування природного газу.
Ціни на нафту: в ОПЕК не досягли згоди

Ціни на нафту: в ОПЕК не досягли згоди 18.03.2017

ОПЕК хотіла підняти ціну нафти, обмеживши її видобуток. Саудівська Аравія натомість останнім часом стала видобувати помітно більше "чорного золота". Чому?
У Німеччині заборонили фрекінг

У Німеччині заборонили фрекінг 11.02.2017

У Німеччині від 11 лютого діє заборона на застосування гідравлічного розриву пласту для видобутку нафти і газу.
Ціни на нафту падають і без Ірану

Ціни на нафту падають і без Ірану 30.07.2015

В усьому світі ціни на нафту падають уже впродовж тривалого часу. Те, що Іран повертається на світові ринки, радше є незначущим фактором.
Фрекінг в Європі: бум так і не почався

Фрекінг в Європі: бум так і не почався 18.07.2015

Нідерланди призупинили використання технології фрекінгу, як і низка інших країн, де видобуток сланцевого газу жорстко критикують передусім екологи. Тож буму фрекінгу в Європі, здається, поки що так і не відбулося.
У Німеччині обговорюють новий закон про фрекінг

У Німеччині обговорюють новий закон про фрекінг 07.04.2015

Фрекінг сланцевого газу в Німеччині може бути дозволений лише з жорсткими обмеженнями. Однак і проти такого підходу уже висловлюються як екологи, так і політики.
Падіння цін на нафту б’є по видобутку у США

Падіння цін на нафту б’є по видобутку у США 20.01.2015

Падіння цін на нафту не припиняється та стає загрозою для дедалі більшої кількості нафтовидобувних компаній США. DW розібралася з актуальною ситуацію на американському нафтовому ринку.
Наскільки впливовою є ОПЕК?

Наскільки впливовою є ОПЕК? 27.11.2014

Цього четверга члени ОПЕК радитимуться щодо актуальних обсягів видобутку нафти. Адже ціни на неї знижуються вже протягом кількох місяців. Та наскільки вагомими є важелі впливу ОПЕК на ситуацію насправді?
Погана новина для Росії: Ціна на нафту впала нижче стодоларової позначки

Погана новина для Росії: Ціна на нафту впала нижче стодоларової позначки 08.09.2014

Ціна за барель нафти європейської марки Брент, що видобувається в Північному морі, знизилась у понеділок до позначки 99,76 доларів. Таким чином, вперше за 16 місяців ціна опустилась нижче позначки у сто доларів.
У Німеччині діятимуть жорсткі обмеження на видобуток сланцевого газу

У Німеччині діятимуть жорсткі обмеження на видобуток сланцевого газу 07.07.2014

Німецький уряд хоче заборонити видобування сланцевого газу за допомогою фрекінгу. Профільне міністерство вже сформулювало основні пункти відповідного законопроекту. Опозиція вважає, що цього замало.
Генсек НАТО: за дискредитацією сланцевого газу стоїть Росія

Генсек НАТО: за дискредитацією сланцевого газу стоїть Росія 20.06.2014

Генсек НАТО Расмуссен закинув Росії використання "екологічних" ініціатив у власних інтересах - задля дискредитації видобутку сланцевого газу. За його словами, мета - втримати енергетичну залежність Європи.

"Геофактор": символічні жести підтримки з боку Європи (30.05.2014) 30.05.2014

Геть від Росії: Європа хоче вирватися з газової залежності 21.05.2014

Німеччина відчутно залежна від російського газу. Та чи є альтернативи? DW розглянула три ймовірні сценарії розвитку ситуації на газовому ринку ФРН.
США перетворюються на світового лідера з виробництва нафти

США перетворюються на світового лідера з виробництва нафти 02.01.2014

Світ перевернувся: десятиліттями США залежали від нафти арабських шейхів. Однак вже не за горами той час, коли Америка зможе виробляти більше "чорного золота", ніж Саудівська Аравія.
Прогноз: ціни на нафту до 2020 року істотно впадуть

Прогноз: ціни на нафту до 2020 року істотно впадуть 04.11.2013

Лише за рік опитані інформаційним агентством Reuters експерти нафтового ринку радикально змінили свої прогнози. Головна причина - "сланцева революція".
Інші статті