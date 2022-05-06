Фрекінг в Європі: бум так і не почався

Нідерланди призупинили використання технології фрекінгу, як і низка інших країн, де видобуток сланцевого газу жорстко критикують передусім екологи. Тож буму фрекінгу в Європі, здається, поки що так і не відбулося.