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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фрекінг".
Фрекінгом називають спеціальний метод видобутку сланцевого газу. Фрекінг передбачає видобуток сланцевого газу та нафти з глибоких шарів ґрунту шляхом нагнітання у породи під високим тиском води, піску та низки хімічних речовин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.