 Франція має намір виступити проти ФРН у питанні щодо ″Північного потоку-2″ - ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2019

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Економіка

Франція має намір виступити проти ФРН у питанні щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

Париж має намір голосувати за зміну правил Європейського Союзу щодо експлуатації газопроводів, що поставить під сумнів майбутнє проекту "Північний потік-2", повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Газопровід Північний потік-2

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" в акваторії Балтійського моря

Франція має намір виступити проти ФРН у питанні про долю проекту "Північний потік-2". Про це повідомила з посиланням на неназвані джерела у французькому уряді німецька газета Süddeutsche Zeitung в номері за четвер, 7 лютого.

"Ми не хочемо посилювати залежність від Росії і водночас завдати шкоди таким країнам ЄС, як Польща і Словаччина", - пояснив співрозмовник видання. За його словами, "Північний потік-2" породжує численні "стратегічні проблеми" на тлі напружених відносин між Євросоюзом і РФ. Водночас видання наголошує, що наразі ні в Парижі, ні в Брюсселі не підтвердили подібних намірів Франції.

Йдеться про заплановане на 8 лютого голосування країн-членів Євросоюзу про зміну правил захисту конкуренції та забезпечення прав споживачів на газовому ринку Європи - тобто Третій Енергопакет ЄС. Згідно з запропонованими Єврокомісією корективами, для газопроводів з третіх країн мають діяти правила внутрішнього ринку.

Насамперед нововведення заборонятимуть постачати газ і бути одночасно оператором газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію "Північного потоку-2", в якому в ролі постачальника і оператора виступатиме російський концерн "Газпром", зазначає видання.

Досі Німеччина сподівалася на підтримку Франції, щоб запобігти блокуванню спорудження газогону, котрий проляже дном Балтійського моря.

Нагадаємо, раніше з різкою критикою спорудження газопроводу виступали США, вказуючи на значні геостратегічні ризики внаслідок зростання залежності ФРН та ЄС в цілому від поставок російського газу. США навіть пригрозили санкціями німецьким компаніям, котрі беруть участь у реалізації проекту зі спорудження цього газогону.

Київ теж неодноразово наголошував, що цей проект - цілком політичний і не має нічого спільного з економікою. Натомість у Берліні вважають "Північний потік-2" абсолютно економічним проектом і підтримують його спорудження. Водночас раніше в німецькому уряді запевняли, що вимагатимуть від РФ гарантій збереження для України статусу транзитера газу до ЄС.

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