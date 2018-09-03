Франція звинувачує Росію у спробі шпигунства за супутником

Росія у 2017-му році за допомогою свого супутника намагалася шпигувати за італійсько-французьким супутником. Про це у п'ятницю, 7 вересня, заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі. За її словами, ціллю росіян був телекомунікаційний супутник Athena-Fidus, який забезпечує зв'язок, зокрема, між збройними силами Франції та Італії. Це РФ робила за допомогою свого супутника, відомого під назвами "Луч"-"Олімп".

"У той час як Athena-Fidus продовжував в штатному режимі обертатися над Землею, один супутник наближався до нього дуже близько, навіть занадто близько ... Цей супутник з великими вухами називався "Луч-Олімп", це добре відомий російський супутник", - заявила міністерка. Вона зазначила, що "пробувати прослуховувати своїх сусідів не тільки недружньо, це акт шпигунства".

Парлі зазначила, що чиновники вжили "адекватних заходів" і продовжили спостерігати за супутником після його відходу та його маневрами поблизу інших цілей.

Також міністерка зазначила, що окрім Росії свою "агресивну" присутність у космосі нарощують США і Китай. "Ми знаємо, що інші потужні космічні держави запускають на орбіти деякі об'єкти, щоб перевірити потенціал своїх наступальних можливостей і здійснити маневри, які майже не залишають сумнівів щодо агресивних мотивів", - сказала глава міноборони Франції.

У серпні віце-президент США Майк Пенс заявив, що тлі зростання конкуренції та загроз з боку Росії та Китаю, країна створить космічні війська. Вони мають почати діяти до 2020 року.

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