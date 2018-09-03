 Франція звинувачує Росію у спробі шпигунства за супутником | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Франція звинувачує Росію у спробі шпигунства за супутником

Торік російський супутник наблизився до італійсько-французького супутника Athena-Fidus та намагався його прослуховувати, повідомила міністерка оборони Франції.

Італійсько-французький супутник Athena-Fidus

Італійсько-французький супутник Athena-Fidus

Росія у 2017-му році за допомогою свого супутника намагалася шпигувати за італійсько-французьким супутником. Про це у п'ятницю, 7 вересня, заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі. За її словами, ціллю росіян був телекомунікаційний супутник Athena-Fidus, який забезпечує зв'язок, зокрема, між збройними силами Франції та Італії. Це РФ робила за допомогою свого супутника, відомого під назвами "Луч"-"Олімп".

"У той час як Athena-Fidus продовжував в штатному режимі обертатися над Землею, один супутник наближався до нього дуже близько, навіть занадто близько ... Цей супутник з великими вухами називався "Луч-Олімп", це добре відомий російський супутник", - заявила міністерка. Вона зазначила, що "пробувати прослуховувати своїх сусідів не тільки недружньо, це акт шпигунства".

DW.COM

Секретний супутник Zuma був запущений на ракеті SpaceX з мису Канаверал. Експерти вважають, що він розвалився у космосі або розбився під час падіння в океан. (09.01.2018)

"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю. (09.08.2018)

Парлі зазначила, що чиновники вжили "адекватних заходів" і продовжили спостерігати за супутником після його відходу та його маневрами поблизу інших цілей.

Також міністерка зазначила, що окрім Росії свою "агресивну" присутність у космосі нарощують США і Китай. "Ми знаємо, що інші потужні космічні держави запускають на орбіти деякі об'єкти, щоб перевірити потенціал своїх наступальних можливостей і здійснити маневри, які майже не залишають сумнівів щодо агресивних мотивів", - сказала глава міноборони Франції.

У серпні віце-президент США Майк Пенс заявив, що тлі зростання конкуренції та загроз з боку Росії та Китаю, країна створить космічні війська. Вони мають почати діяти до 2020 року.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв
  • Запуск китайського космічного корабля Shenzhou-11

    Китайська космічна Одіссея

    3,2,1… Shenzhou-11 летить у космос

    З двома космонавтами на борту Shenzhou-11 ("Священний човник") полетів в космос вранці 17 жовтня. Це вже шоста космічна пілотована місія Китаю. Через два дні корабель пристикується до космічної лабораторії Tiangong 2, яка була запущена минулого місяця.

  • Тайконавти місії Shenzhou-11

    Китайська космічна Одіссея

    Досвідчені тайконавти

    Обидва члени екіпажу Цзін Хайпен (п) та Чень Дун залишатимуться в космосі 30 днів, виконуючи технічні роботи та ставлячи наукові експерименти, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua. Цзін, який втретє полетів в космос, відзначить під час місії своє 50-річчя.

  • Китай запустив космічну лабораторію Tiangong-2 (Небесний палац) у вересні. Цей космічний апарат повинен протестувати системи життєзабезпечення та електропостачання для майбутньої космічної станції. Лабораторія, завдовжки у 9 метрів та вагою в 13 тонн, виведена на орбіту на висоту 393 кілометри над Землею.

    Китайська космічна Одіссея

    Космічна лабораторія Tiangong-2

    Китай запустив космічну лабораторію Tiangong-2 ("Небесний палац") у вересні. Цей космічний апарат повинен протестувати системи життєзабезпечення та електропостачання для майбутньої космічної станції. Лабораторія, завдовжки у 9 метрів та вагою в 13 тонн, виведена на орбіту на висоту 393 кілометри над Землею.

  • Запуск Tiangong-2 має величезне символічне значення, сказала у вересні заступниця голови китайського космічного агентства CMSEO Ву Пінг. Другий Небесний палац працюватиме вище, більше та довше, ніж його попередник.

    Китайська космічна Одіссея

    "Вище, більше, довше!"

    Запуск Tiangong-2 має величезне символічне значення, сказала у вересні заступниця голови китайського космічного агентства CMSEO Ву Пінг. Другий "Небесний палац" працюватиме вище, більше та довше, ніж його попередник.

  • Ракета-носій Long March 2F успішно виконала обидві останні місії. Майже 500-тонну ракету запустили з космодрому Цзюцюань, що на краю Бадань-Цзіліньської пустелі.

    Китайська космічна Одіссея

    Найсучасніша ракета

    Ракета-носій Long March 2F успішно виконала обидві останні місії. Майже 500-тонну ракету запустили з космодрому Цзюцюань, що на краю Бадань-Цзіліньської пустелі.

  • Китай інтенсифіковує зусилля з нарощування свого потенціалу в космосі. З цією метою в квітні 2017 року до космічної лабораторії запустять перший китайський космічний вантажний корабель Tianzhou-1. Це дозволить Китаю дозаправити космічну лабораторію та поповнювати інші її запаси.

    Китайська космічна Одіссея

    Амбітна космічна програма

    Китай інтенсифіковує зусилля з нарощування свого потенціалу в космосі. З цією метою в квітні 2017 року до космічної лабораторії запустять перший китайський космічний вантажний корабель Tianzhou-1. Це дозволить Китаю дозаправити космічну лабораторію та поповнювати інші її запаси.

  • Китайські космонавти тестуватимуть космічні технології та виконуватимуть маневри стикування. Це необхідні кроки на шляху до створення власної космічної станції. Якщо, як і планувалося, Міжнародна космічна станція (на фото) закінчить свою роботу в 2024 році, Китай стане єдиною країною з постійною присутністю в космічному просторі.

    Китайська космічна Одіссея

    Китай хоче мати власну космічну станцію

    Китайські космонавти тестуватимуть космічні технології та виконуватимуть маневри стикування. Це необхідні кроки на шляху до створення власної космічної станції. Якщо, як і планувалося, Міжнародна космічна станція (на фото) закінчить свою роботу в 2024 році, Китай стане єдиною країною з постійною присутністю в космічному просторі.

  • Китай нещодавно опублікував зображення зондів, які він хоче відправити на Марс для дослідження планети в майбутньому. Як повідомляє Xinhua, зонд, який планують запустити до кінця десятиліття, у ході тримісячної місії проводитиме тести на поверхні Марса та шукатиме сліди води.

    Китайська космічна Одіссея

    Марсохід "Made in China"

    Китай нещодавно опублікував зображення зондів, які він хоче відправити на Марс для дослідження планети в майбутньому. Як повідомляє Xinhua, зонд, який планують запустити до кінця десятиліття, у ході тримісячної місії проводитиме тести на поверхні Марса та шукатиме сліди води.

  • Перша китайська космічна лабораторія, Tiangong-1, була запущена у вересні 2011 року. Після стикування з трьома космічними апаратами та подовженням місії на два роки її робота закінчилася у березні 2016-го.

    Китайська космічна Одіссея

    Перша китайська космічна лабораторія

    Перша китайська космічна лабораторія, Tiangong-1, була запущена у вересні 2011 року. Після стикування з трьома космічними апаратами та подовженням місії на два роки її робота закінчилася у березні 2016-го.

  • Shenzhou-8

    Китайська космічна Одіссея

    Перше стикування станції Tiangong-1

    Три космічні кораблі стикувалися Tiangong-1 до того, як лабораторія завершила місію. У 2011 році безпілотний корабель Shenzhou-8, що на фото, провів два стикування з Tiangong-1 з проміжком у 11 днів. У 2012 році успішне стикування також проводив командир поточної місії Shenzhou-11 Цзін Хайпен.


DW.COM

Китайська космічна Одіссея

Китай наблизився до власної космічної станції. 17 жовтня космічний корабель Shenzhou-11 полетів у космос із двома тайконавтами на борту. До 2022 року Китай планує зробити свою присутність на орбіті постійною. (18.10.2016)  

Аудіо й відео до теми

Новий тренд: космічні супутники стають приватними (07.03.2017)  

Також за темою

GPS Satellit

США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії 09.08.2018

"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю.

Galileo Satellit

Навігаційна система "Галілео": новий супутниковий квартет на орбіті 17.11.2016

У четвер ракета-носій "Ariane-5" має вивести на орбіту відразу чотири супутники європейської навігаційної системи "Галілео".

Реклама

Докладно

Авторка та ведуча Схем Наталія Седлецька

Навіщо генпрокурор України заліз у смартфони журналістів

Журналіст Сергій Руденко про скандал довкола втручання ГПУ в роботу та особисте життя двох українських журналісток. 

Дмитро Фірташ контролює Юкрейніан кемікал продактс через німецьку Ostchem Germany, австрійську Ostchem Holding GmbH і кіпрську Fleori Enterprises Ltd.

Офшорна пастка "Кримського титану"

Після анексії Криму санкцій США і ЄС роблять модернізацію заводу "Кримський титан" примарними. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  