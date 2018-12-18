 Франція залишить своїх військових у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Франція залишить своїх військових у Сирії

Франція поки що залишає свій військовий контингент у Сирії. Боротьба з "Ісламською державою" не завершена, вважають у Парижі.

Flagge Frankreich (Colourbox/Ikpro)

На відміну від США, Франція поки що збереже свою військову присутність у Сирії. "Боротьба з тероризмом не закінчена", - заявила французька міністерка з питань Європи Наталі Луізо у четвер, 20 грудня в Парижі, згадавши терористичну атаку у Страсбурзі 11 грудня. З огляду на це, Франція залишить свій військових контингент у Сирії.

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Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі написала у своєму мікроблозі Twitter, що джихадистські бойовики "Ісламської держави" (ІД) ще "не стерті з мапи", але мають бути "військово здолані". Франція входить до коаліції західних держав на чолі зі США, що веде боротьбу з ІД у Сирії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив у середу про перемогу над ІД у Сирії. Білий дім оголосив про початок виведення двохтисячного військового контингенту США з Сирії. При цьому американські чиновники заявили, що обмірковують повне виведення американських сил із Сирії, оскільки території, захоплені бойовиками ІД, були відвойовані.

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