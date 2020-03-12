Франція закриває всі школи та виші на невизначений термін через коронавірус

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверенні до нації в четвер, 12 березня, оголосив, що дитячі дошкільні заклади, школи та виші в країні будуть закриті на невизначений час із наступного тижня. Такі дії спрямовані на приборкання поширення коронавірусу. Також Макрон попросив усіх людей старше 70 років, які страждають хронічними та респіраторними захворюваннями, "за можливості залишатися вдома", повідомляє агентство новин AFP.

У зверненні Макрон наголосив, що спалах коронавірусу є найсерйознішим викликом для системи охорони здоров'я країни за століття. "Ми стоїмо тільки на початку цієї кризи. Незважаючи на всі наші зусилля подолати її, цей вірус продовжує поширюватися і прискорює поширення", - зазначив Макрон. Водночас він повідомив, що перший тур місцевих виборів у Франції цієї неділі має відбутися як заплановано.

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Французький президент заявив, що Європа повинна буде відреагувати "швидко й рішуче", щоб "відновити" економіку після епідемії. Він також наголосив, що будь-які кроки щодо закриття кордонів повинні бути спільно ухвалені "на європейському рівні".

Макрон зауважив, що обмежувальні заходи проти вірусу необхідні для того, щоби "ми продовжували вигравати час проти цієї епідемії", яка, за його словами, "не має паспорта".

За останніми даними, у Франції жертвами легеневого захворювання COVID-19, викликаного вірусом SARS-CoV-2 стала 61 людина. Майже 2900 осіб інфіковано.

У Німеччині поки не ухвалили рішення про закриття шкіл

Тим часом у Німеччині 12 березня точилися дискусії щодо можливості закриття шкіл на території всієї країни, повідомляє агенція новин dpa. Остаточне рішення поки не ухвалене, тривають консультації між федеральним урядом та урядами земель, в компетенції яких перебуває система освіти. Місто Галле в землі Саксонія-Ангальт стало першим німецьким містом, яке оголосило про закриття всіх шкільних та дошкільних навчальних закладів до 27 березня.

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до скасування заходів, які не є необхідними, навіть якщо в них передбачена участь менше тисячі осіб.

За останніми даними агенції dpa, на території Німечини зафіксовано понад 2400 випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Від легеневого захворювання COVID-19 померли вже шестеро осіб.