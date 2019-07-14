 Франція вшанувала медпрацівників на святкуванні Дня взяття Бастилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Франція вшанувала медпрацівників на святкуванні Дня взяття Бастилії

Цього року через коронавірус скасували традиційний військовий парад на Єлисейських полях в Парижі - вперше після закінчення Другої світової війни. Огляд військ і урочиста церемонія відбулися лише на площі Згоди.

Традиційно військові літаки у небі над Парижем зобразили кольори національного прапора Франції

Традиційно військові літаки у небі над Парижем зобразили кольори національного прапора Франції

Під час відзначення національного свята Франції Дня взяття Бастилії у вівторок, 14 липня, в Парижі вшанували роботу медичних працівників у часи епідемії коронавірусної інфекції в країні. Цього року традиційний військовий парад на Єлисейських полях скасували через запроваджені коронавірусні обмеження вперше після закінчення Другої світової війни. Натомість на площі Згоди відбувся огляд підрозділів усіх родів військ, в якому взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців, - удвічі менше, ніж зазвичай. Уся урочиста церемонія відбулася лише на площі Згоди, повідомляє інформагенція dpa.

Замість традиційного параду на Єлисейських полях відбувся огляд підрозділів усіх родів військ

Замість традиційного параду на Єлисейських полях відбувся огляд підрозділів усіх родів військ

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Президент Франції Еммануель Макрон на урочистий захід запросив генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, а також представників урядів Німеччини, Австрії, Люксембургу та Швейцарії - країн, які навесні забрали до себе на лікування інфікованих коронавірусом людей зі Східної Франції. Німеччину зокрема представляли федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn), а також глави урядів земель Гессен, Саарланд і Північний Рейн-Вестфалія.

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Також Макрон запросив на церемонію медичних працівників, вчителів, пожежників, співробітників похоронних бюро та сил безпеки. Таким чином президент Франції хотів подякувати їм за зусилля під час кризи, спричиненої коронавірусом. Запрошені зайняли місця на трибунах, встановлених на площі.

На святкуванні були присутні кілька десятків медсестер та лікарів. Усі гості піднялися з місць та почали аплодувати на вшанування роботи медпрацівників. Після цього присутні виконали національний гімн Франції - "Марсельєзу".

Високі гості урочистої церемонії аплодисментами вшановують медпрацівників

Високі гості урочистої церемонії аплодисментами вшановують медпрацівників

Решті французів цього року довелося обмежитися телевізійною трансляцією церемонії. У попередні роки тисячі людей збиралися на Єлисейських полях, щоб подивитися військовий парад у столиці Франції.

Напередодні уряд Франції ухвалив фінансовий пакет на вісім мільярдів євро, який передбачає підвищення заробітної платні медперсоналу. Раніше у медичних закладах нерідко спалахували страйки - співробітники скаржилися на погані умови праці та низькі зарплати.

Франція належить до тих країн ЄС, які сильно постраждали від пандемії COVID-19. Всього в країні підтверджено 209,6 тисячі випадків зараження коронавірусом, померли понад 30 тисяч людей з коронавірусом, 78,7 тисячі пацієнтів одужали.

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