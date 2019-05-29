Франція блокуватиме переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії

Франція має намір заблокувати запланований початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до Європейського Союзу (ЄС). У Парижі вважають недостатнім прогрес цих двох країн у втіленні реформ, проведення яких вважається передумовою для членства в Євросоюзі, повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, агентству dpa неназвані дипломатичні джерела в Брюсселі.

Крім того, за даними співрозмовників dpa, Франція висунула умовою свої згоди на вступ цих двох західнобалканських країн до ЄС докорінну реформу процесу прийому нових членів до спільноти. В Парижі вважають занадто "технічним" нинішній процес прийому нових членів, що серйозно ускладнює його зупинку в разі небажаного розвитку ситуації.

15 жовтня на зустрічі міністрів країн-членів ЄС можуть погодити початок переговорів про вступ цих двох західнобалканських країн до Європейського Союзу. Перешкодити початку процесу може незгода однієї з країн-членів спільноти.

Всупереч Берліну та Брюсселю

Тож тепер позиція Франції у переговорах ЄС з цими балканськими країнами розходиться з думкою Німеччини, яка спільно з низкою інших країн виступає за прийом Албанії та Північної Македонії до спільноти. У Берліні посилаються зокрема на рішення Європейської Комісії (ЄК), яка визнала, що уряди в Тирані та Скоп'є виконали умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Наприкінці вересня німецький Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав ініціативу Брюсселя про початок переговорів з Албанією і Республікою Північна Македонія про їхній вступ до ЄС, схваливши клопотання урядової коаліції із зауваженнями про ситуацію в регіоні.

Для Північної Македонії перспектива вступу в ЄС стала "двигуном реформ і стабільності в регіоні", йдеться в документах. Серед іншого, їхні укладачі виокремили реформи в судовій системі й боротьбі з корупцією. Крім того, позитивно оцінено прогрес Албанії в "ключових критеріях" і її зусилля в проведенні реформ.

Шлях до вступу Республіки Північна Македонія в Євросоюз відкрився після того, як вона залагодила розбіжності з Грецією, погодившись на перейменування своєї держави, що раніше називалася Республіка Македонія. Наприкінці травня Єврокомісія визнала Албанію і Північну Македонію готовими до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Деякі країни, а серед них і Франція, висловили тоді сумніви. Париж зокрема вказував на досі невирішену проблему організованої злочинності в Албанії.

Нинішню позицію Франції багато країн-членів ЄС сприймають з нерозумінням та роздратуванням, кажуть у дипломатичних колах.

Надія на зустріч Меркель і Макрона

Як повідомили dpa дипломати на умовах анонімності, залишається ще надія на те, що Париж вдасться переконати канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) під час за планової на 13 жовтня зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.