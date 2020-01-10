Французькі фахівці допомагатимуть розшифрувати самописці збитого літака МАУ

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки бортових самописців зі збитого біля Тегерана українського пасажирського лайнера. Домовленості щодо цього було досягнуто в суботу, 11 січня, під час телефонної розмови між Зеленським і Макроном, повідомили в Офісі президента (ОП) України.

"Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки "чорних ящиків" збитого літака", - повідомляє пресслужба Зеленського.

Зазначається, що Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у трагедії. Франція вже розпочала формальну процедуру старту відповідного міжнародного розслідування у Міжнародній організації цивільної авіації, наголосив Макрон.

Зеленський, своєю чергою, подякував Макрону за співчуття й підтримку. "Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування", - цитує українського президента його пресслужба.

Нагадаємо, раніше цього дня влада в Тегерані визнала, що в літак компанії "Міжнародні авіалінії України" влучила зенітна ракета, випущена іранськими військовими, що й стало причиною авіакатастрофи лайнера.

Макрон відвідає Київ

Під час телефонних перемовин сторони також домовилися про візит Макрона до Києва. "Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні ОП.

Ще однією темою проведених переговорів між Зеленським та Макроном стали подальші кроки з виконання домовленостей досягнутих під час останнього саміту "нормаднської четвірки" у Парижі. У Зеленського наголосили, що український президент поінформував свого французького співрозмовника про актуальну ситуацію на Донбасі.

Крім того, співрозмовники досягли згоди щодо проведення тристоронніх телефонних переговорів у форматі Німеччина-Франція-Україна.