 Французькі фахівці допомагатимуть розшифрувати самописці збитого літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2020

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Новини

Французькі фахівці допомагатимуть розшифрувати самописці збитого літака МАУ

Про залучення французьких спеціалістів до розшифрування "чорних ящиків" збитого поблизу Тегерана українського літака домовилися Зеленський та Макрон.

Авіакатастрофа літака МАУ біля Тегерана

На місці падіння літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки бортових самописців зі збитого біля Тегерана українського пасажирського лайнера. Домовленості щодо цього було досягнуто в суботу, 11 січня, під час телефонної розмови між Зеленським і Макроном, повідомили в Офісі президента (ОП) України.

"Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки "чорних ящиків" збитого літака", - повідомляє пресслужба Зеленського.

Зазначається, що Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у трагедії. Франція вже розпочала формальну процедуру старту відповідного міжнародного розслідування  у Міжнародній організації цивільної авіації, наголосив Макрон.

DW.COM

Іранська влада визнала, що військові країни "ненавмисно" збили літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. В армії Ірану пообіцяли покарати винних за збиття літака. (11.01.2020)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав визнання Іраном вини своїх військових у збитті літака МАУ під Тегераном "важливим кроком у процесі розслідування". Прокоментували заяву влади Ірану в СБУ та МАУ. (11.01.2020)

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив про повну відповідальність за збиття літака МАУ під Тегераном. (11.01.2020)

Зеленський, своєю чергою, подякував Макрону за співчуття й підтримку. "Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування", - цитує українського президента його пресслужба.

Нагадаємо, раніше цього дня влада в Тегерані визнала, що в літак компанії "Міжнародні авіалінії України" влучила зенітна ракета, випущена іранськими військовими, що й стало причиною авіакатастрофи лайнера.

Макрон відвідає Київ

Під час телефонних перемовин сторони також домовилися про візит Макрона до Києва. "Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні ОП.

Ще однією темою проведених переговорів між Зеленським та Макроном стали подальші кроки з виконання домовленостей досягнутих під час останнього саміту "нормаднської четвірки" у Парижі. У Зеленського наголосили, що український президент поінформував свого французького співрозмовника про актуальну ситуацію на Донбасі.

Крім того, співрозмовники досягли згоди щодо проведення тристоронніх телефонних переговорів у форматі Німеччина-Франція-Україна.

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