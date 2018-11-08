 Французький президент Еммануель Макрон застеріг від небезпеки націоналізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Французький президент Еммануель Макрон застеріг від небезпеки націоналізму

В річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від нестабільності миру і небезпеки націоналізму та закликав їх діяти разом над розв'язанням світових проблем.

Еммануель Макрон закликав світових лідерів до єдності

Еммануель Макрон закликав світових лідерів до єдності

Президент Франції Еммануель Макрон закликав світових лідерів згуртуватися разом для спільної "боротьби за мир". "Давайте будувати наші надії замість того, щоб грати на наших страхах один проти одного", - сказав він у неділю, 11 листопада, під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни біля Тріумфальної арки в Парижі, передає агенція AFP.

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Лідери понад 60 країн зібрались біля Тріумфальної арки в Парижі, аби вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні. Серед них канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також президенти США, Росії та України. (11.11.2018)

Він також застеріг від нестабільності миру і небезпеки націоналізму. "Старі демони знову підіймаються. Ми повинні ще раз підтвердити перед нашими народами нашу справжню та величезну відповідальність: передати нашим дітям світ, про який мріяли попередні покоління", - зазначив Макрон. Націоналізм він назвав "прямо протилежним" та "зрадою" патріотизму. "Кажучи: "Наші інтереси передусім, незалежно від того, що відбувається з іншими", ви знищуєте найбільш цінну річ, яку може мати народ, річ, яка дає йому життя, дає йому велич і є найважливішою: його моральні цінності", - сказав він.

Французький президент закликав інших світових лідерів до єдності. "Разом ми можемо запобігти загрозам - глобальному потеплінню та руйнуванню навколишнього середовища, бідності, голоду, хворобам, нерівності, неосвіченості", - зазначив Макрон.

11 листопада з нагоди річниці завершення Першої світової війни до Парижа прибули лідери 66 держав. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент України Петро Порошенко та інші.

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