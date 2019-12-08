 Франциск І скасував ″папську таємницю″ щодо розслідувань випадків педофілії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Франциск І скасував "папську таємницю" щодо розслідувань випадків педофілії

На розслідування сексуальних злочинів стосовно неповнолітніх, скоєних церковниками Римо-католицької церкви, більше не поширюватиметься "папська таємниця", вирішив понтифік.

Папа Римський Франциск І

Папа Римський Франциск І

Папа Римський Франциск І скасував "папську таємницю" для злочинів сексуального характеру щодо дітей та неповнолітніх, скоєних церковнослужителями Римо-католицької церкви. Нововведення Ватикан оприлюднив у вівторок, 17 грудня.

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За даними пресцентру Ватикану, розпорядження понтифіка набуває чинності негайно. Відтепер "папська таємниця" не поширюватиметься на "закиди, процеси та вироки", що стосуються випадків сексуального насильства щодо дітей та неповнолітніх, цитує пресцентр Ватикану агенція AFP. Крім того, заявники, потерпілі та свідки у таких злочинах більше не зобов'язуватимуться зберігати мовчання. Як уточнює католицька інформагенція KNA, раніше жертви церковників-педофілів навіть не мали права знати, який саме вирок ухвалили їхньому кривдникові.

Інший пункт ухвали Папи уможливлює співпрацю Римо-католицької церкви зі світськими органами юстиції, коли йдеться про розслідування злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх та передачу відповідних документів.

Також у майбутньому в церковних процесах проти сановників-педофілів зможуть брати участь і світські особи, якщо вони в достатньому обсязі вивчили церковне право, уточнює агенція новин epd.

Водночас ухвалою понтифіка встановлюється новий віковій поріг для жертв поширення порнографічних матеріалів священиками: його підвищено з 14 до 18 років.

Утім, таємниця сповіді й досі суворо захищається, наголошують у Ватикані.

Нинішня ухвала стала відповіддю на проведений наприкінці лютого цього року саміту в Ватикані щодо захисту жертв педофілів. Тоді Папа пообіцяв припинити покривання педофілів у лавах церкви. Як нагадує AFP, Франциск І оголосив боротьбу з педофілією в лавах Римо-католицької церкви своїм пріоритетом.

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