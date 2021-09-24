Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021)

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.