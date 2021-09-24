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Франсуа Олланд

Франсуа Олланд - французький політик, колишний президент Франції (2012-2017).

Франсуа Олланд вчився на юридичному факультеті Університету Париж Пантеон-Ассас. Крім того, він закінчив три французькі елітні школи - Школу політичних студій Парижа, Вищу комерційну школу в Парижі та Національну школу адміністрації. З 1997-го до 2008-го року був головою Соціалістичної партії. У травні 2012-го року Франсуа Олланд переміг на президентських виборах і став 24-м президентом Франції. На чергових президентських виборах 2017-го року Олланд не балотувався на найвищу державну посаду.

Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW

За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW 20.09.2021

DW зняла документальний фільм, присвячений Анґелі Меркель. Що розповіли в ньому про канцлерку ФРН світові лідери?
Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда орденом Свободи

Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда орденом Свободи 01.10.2018

Орденом Свободи український президент Петро Порошенко визнав підтримку Франсуа Олландом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ

Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ 29.03.2018

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у підкупі та вчиненні незаконного впливу. Звинувачення висунуті також проти адвоката Саркозі Тьєрі Ерзога і колишнього прокурора Жильбера Азібера, повідомляють ЗМІ.
У Парижі вшанували пам'ять жертв терактів дворічної давності

У Парижі вшанували пам'ять жертв терактів дворічної давності 13.11.2017

Внаслідок серії нападів ісламістів у Парижі два роки тому загинули 130 людей. Прем'єр Франції Едуар Філіпп наголосив, що рівень терористичної загрози в країні залишається високим.
Еммануель Макрон офіційно став президентом Франції

Еммануель Макрон офіційно став президентом Франції 14.05.2017

У Єлисейському палаці в Парижі відбулась церемонія інавгурації нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Після виборів у Франції: вперед, до роботи!

Після виборів у Франції: вперед, до роботи! 08.05.2017

Часу на святкування в Еммануеля Макрона немає: робота вже чекає на новообраного президента Франції. Лідер руху "Вперед!" повинен сформувати уряд, здобути підтримку в парламенті та просувати перші проекти.
Чого очікувати Україні від Еммануеля Макрона у складі нормандської четвірки

Чого очікувати Україні від Еммануеля Макрона у складі "нормандської четвірки" 08.05.2017

Новообраний президент Франції Еммануель Макрон займе місце чинного глави держави Франсуа Олланда у "нормандській четвірці". Макрон буде жорстким до Росії, але багато залежатиме від самої України, прогнозують експерти.
Вибори у Франції: Олланд закликає голосувати за Макрона, застерігає від Ле Пен

Вибори у Франції: Олланд закликає голосувати за Макрона, застерігає від Ле Пен 24.04.2017

Президент Франції Франсуа Олланд публічно підтримав кандидатуру Еммануеля Макрона перед другим туром виборів. Він також гостро розкритикував його опонентку, праву популістку Марін Ле Пен.
У Бельгії поліції здався розшукуваний в зв'язку з нападом у Парижі

У Бельгії поліції здався розшукуваний в зв'язку з нападом у Парижі 21.04.2017

Чоловік, якого розшукували після нападу в Парижі, добровільно здався поліції в Антверпені. Між тим стало відомо, що сам нападник був громадянином Франції. Затримано трьох членів його родини.

Теракт у Парижі: страх і паніка на Єлисейських полях (21.04.2017) 21.04.2017

Лише за два дні до президентських виборів у центрі Парижа стався новий теракт. Мішенню нападників були поліцейські. Про атмосферу у французькій столиці - в матеріалі DW.
Олланд: Стрілянина у Парижі - терористична за своєю природою

Олланд: Стрілянина у Парижі - "терористична за своєю природою" 20.04.2017

Внаслідок перестрілки на Єлисейських полях загинув один поліцейський, ще двоє зазнали поранень. Нападника застрелили.
Нормандська четвірка висловилася за суворе дотримання перемир'я на Донбасі

"Нормандська четвірка" висловилася за суворе дотримання перемир'я на Донбасі 18.04.2017

Попри великоднє перемир'я, на Донбасі лунають постріли та продовжують гинути військові. У Києві заявляють про нові обстріли з боку сепаратистів та одного пораненого солдата за добу.
Франція розчарувала Німеччину рішенням щодо закриття найстарішої АЕС

Франція розчарувала Німеччину рішенням щодо закриття найстарішої АЕС 09.04.2017

Франція ухвалила рішення про закриття АЕС Фессенгайм, проте воно відбудеться значно пізніше за очікування Німеччини. Припинення роботи розташованої неподалік від німецького кордону станції відклали до запуску іншої АЕС.

Меркель: Застосування хімічної зброї в Сирії - бійня безневинних людей

Меркель: Застосування хімічної зброї в Сирії - "бійня безневинних людей" 07.04.2017

На думку Анґели Меркель, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії - "бійня безневинних людей". Удар США, за її словами, можна зрозуміти.
Меркель та Олланд: Асад несе персональну відповідальність за загострення в Сирії

Меркель та Олланд: Асад несе персональну відповідальність за загострення в Сирії 07.04.2017

Лідери Німеччини та Франції пообіцяли докласти зусиль в ООН задля притягнення президента Сирії до відповідальності за його злочини проти сирійського населення.
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