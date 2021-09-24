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Франсуа Олланд - французький політик, колишний президент Франції (2012-2017).
Франсуа Олланд вчився на юридичному факультеті Університету Париж Пантеон-Ассас. Крім того, він закінчив три французькі елітні школи - Школу політичних студій Парижа, Вищу комерційну школу в Парижі та Національну школу адміністрації. З 1997-го до 2008-го року був головою Соціалістичної партії. У травні 2012-го року Франсуа Олланд переміг на президентських виборах і став 24-м президентом Франції. На чергових президентських виборах 2017-го року Олланд не балотувався на найвищу державну посаду.
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