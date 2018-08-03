Фракція ХДС/ХСС вимагає звільнити затриманого в Білорусі журналіста DW

Найбільша фракція німецького Бундестагу - ХДС/ХСС - вимагає негайного звільнення затриманого у Білорусі кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського. Про це у четвер, 9 серпня, заявила речниця фракції з питань культури та медіаполітики Елізабет Мочманн (Elisabeth Motschmann).

"Його затримання суперечить принципам свободи преси. Озвучені підстави щодо його затримання непереконливі та неспівмірні", - зазначається у поширеному фракцією повідомленні. Німецькі консерватори переконані, що затримання Биковського є частиною кампанії проти незалежних ЗМІ у Білорусі, та закликають дотримуватися принципів правової держави під час проваджень.

Затримання журналістів тривають

Тим часом стало відомо, що у Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства БелаПАН Ірину Левшину. Як повідомив Слідчий комітет країни у четвер, 9 серпня, щодо неї тривають слідчі дії у кримінальній справі. Ідеться про закиди несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, а саме до платної стрічки новин держагенції "Белта".

Раніше у цій справі затримали і Биковського, і журналіста Олексія Жукова. Слідчі також повідомили про участь у слідчих діях посадових осіб редакційно-видавничої установи "Культура і мистецтво", порталу нерухомості Realt та інтернет-телебачення "АйТиВи". 7 серпня слідчі провели обшуки у видавництві найбільшого білоруського сайту новин tut.by, а також інформагентства БелаПАН.