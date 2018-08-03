 Фракція ХДС/ХСС вимагає звільнити затриманого в Білорусі журналіста DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Фракція ХДС/ХСС вимагає звільнити затриманого в Білорусі журналіста DW

Фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестагу закликає Білорусь пам'ятати про принципи правової держави. Затримання кореспондента DW вони вважають наступом на свободу слова.

Магазин преси у Білорусі

Магазин преси у Білорусі

Найбільша фракція німецького Бундестагу - ХДС/ХСС - вимагає негайного звільнення затриманого у Білорусі кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського. Про це у четвер, 9 серпня, заявила речниця фракції з питань культури та медіаполітики Елізабет Мочманн (Elisabeth Motschmann).

"Його затримання суперечить принципам свободи преси. Озвучені підстави щодо його затримання непереконливі та неспівмірні", - зазначається у поширеному фракцією повідомленні. Німецькі консерватори переконані, що затримання Биковського є частиною кампанії проти незалежних ЗМІ у Білорусі, та закликають дотримуватися принципів правової держави під час проваджень.

DW.COM

Подружжя журналістів Биковських повідомили у Facebook про обшук, який проводять співробітники Слідчого комітету. (08.08.2018)

Головну редакторку білоруського новинного порталу tut.by затримали за підозрою в неправомірному доступі до інформації. В "Белта" заявили, що йдеться про підписку на новинну стрічку агенції. (07.08.2018)

Затримання журналістів тривають

Тим часом стало відомо, що у Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства БелаПАН Ірину Левшину. Як повідомив Слідчий комітет країни у четвер, 9 серпня, щодо неї тривають слідчі дії у кримінальній справі. Ідеться про закиди несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, а саме до платної стрічки новин держагенції "Белта".

Раніше у цій справі затримали і Биковського, і журналіста Олексія Жукова. Слідчі також повідомили про участь у слідчих діях посадових осіб редакційно-видавничої установи "Культура і мистецтво", порталу нерухомості Realt та інтернет-телебачення "АйТиВи".  7 серпня слідчі провели обшуки у видавництві найбільшого білоруського сайту новин tut.by, а також інформагентства БелаПАН.

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Анґела Меркель про виклики перед DW

Аудіо й відео до теми

Анґела Меркель про виклики перед DW  

Також за темою

Pavluk Bykovsky

У Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського 08.08.2018

Під час обшуку в квартирі журналіста Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського слідчі вилучили комп'ютери та іншу техніку, повідомила DW дружина кореспондента у Білорусі. Його затримали на три доби.

Pavluk Bykovsky

У Мінську проходить обшук у кореспондента DW Павлюка Биковського 08.08.2018

Подружжя журналістів Биковських повідомили у Facebook про обшук, який проводять співробітники Слідчого комітету.

Weißrussland Zeitung in einem Kiosk in Minsk

Коментар: Був би журналіст, а стаття в КК Білорусі знайдеться 09.08.2018

Кримінальна справа про незаконний доступ до платного контенту держагентства Белта - це спроба залякати й дискредитувати незалежних білоруських журналістів і ЗМІ, впевнена Наталія Макушина.

Докладно

Жінка в продуктовому магазині в Росії

Чи виправдала себе російська політика контрсанкцій

Продовольчі контрсанкції допомогли імпортозаміщенню в Росії, проте загалом погано позначилися на економіці країни.  

Куплений німецький трамвай у депо Львова

Як Львів купив трамваї у Берліна і потрапив у халепу

При закупівлі трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  