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Формула Штайнмаєра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "формула Штайнмаєра".

Так звана "формула Штайнмаєра" стосується виконання одного з пунктів мінських домовленостей - визначення статусу Донбасу. Ще наприкінці 2015 року її запропонував тодішній глава міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Вона була задумана як певний компроміс у дискусіях щодо порядку виконання мінських угод. Суть "формули" полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Під її контролем має відбутися і саме голосування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну

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Чому Росія вимагає змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори

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Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (19.02.2020) 19.02.2020

Відрізок фронту біля КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя може стати наступною ділянкою розведення військ на Донбасі. Що думають про розведення місцеві мешканці і військові - у репортажі DW.
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У "Слузі народу" заявили про можливу трансформацію деяких пунктів "формули Штайнмаєра", що лежать в основі чинного закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування" в окремих районах Донбасу.
Про що (не) домовилися на саміті нормандської четвірки в Парижі

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"Інтерв’ю Tesla", відеозвернення і блоги, уникання традиційних ЗМІ. У команді Володимира Зеленського роблять ставку на "прямий контакт" з виборцями без посередництва медіа. Чи ефективно це і в чому небезпека такого спілкування без журналістів?

Формулу Штайнмаєра в короткі терміни реалізувати неможливо

"Формулу Штайнмаєра" в короткі терміни реалізувати неможливо 22.11.2019

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Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про зустріч нормандської четвірки

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Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС

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План Б і червоні лінії Зеленського щодо Донбасу - погляд з Брюсселя

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Від фермерів і ветеранів до націоналістів: день масових протестів у Києві

Від фермерів і ветеранів до націоналістів: день масових протестів у Києві 15.10.2019

День захисника України у Києві відзначили багатолюдними мітингами та акціями протесту, в яких взяли участь ветерани війни на Донбасі, праворадикали, фермери та навіть колишній "бранець Кремля" Олег Сенцов. Репортаж DW.
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