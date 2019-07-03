 Фон дер Ляєн представила розподіл посад у майбутній Єврокомісії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.09.2019

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Європа

Фон дер Ляєн представила розподіл посад у майбутній Єврокомісії

Став відомим розподіл посад у майбутній Єврокомісії, яку очолить Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, єврокомісаром з політики сусідства стане угорець Лашло Трочани.

Урсула фон дер Ляєн представила свої пропозиції щодо розподілу посад у Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн представила свої пропозиції щодо розподілу посад у Єврокомісії

Майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила наступний склад виконавчого органу ЄС. Під час пресконференції у Брюсселі у вівторок, 10 вересня, вона повідомила, які портфелі вона планує віддати кому з єврокомісарів, передає кореспондент DW.

Зокрема, двома виконавчими заступниками фон дер Ляєн стануть нідерландець Франс Тіммерманс і данка Маргрете Вестагер. Перший відповідатиме за "Європейську зелену угоду". Друга - за "Європу, готову до цифрової ери". Крім того, Вестагер збереже свою впливову посаду єврокомісарки з питань конкуренції.

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Фон дер Ляєн вирішила створити нову посаду єврокомісарки з міжнародного партнерства. Нею стане Ютта Урпілаінен з Фінляндії. Ця посада буде ключовою для сусідніх з ЄС країн, зазначила майбутня голова Єврокомісії. "Критично важливо, щоб ми інвестували у наших сусідів", - додала вона.

Слід зауважити, що представлений фон дер Ляєн склад ще може зазнати змін. Адже кожен кандидат у єврокомісари ще має пройти через слухання у Європарламенті. Якщо серед євродепутатів лунатиме багато критики, то заведено, що уряд, який запропонував цю кандидатуру, знаходить заміну. Після цього весь склад нової Єврокомісії повинен затвердити Європарламент. Це голосування заплановане на 23 жовтня. В разі позитивного волевиявлення Єврокомісія фон дер Ляєн заступить до роботи 1 листопада.

Важливі для України посади

Профільним для України є єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення. Цей портфель фон дер Ляєн вирішила віддати угорцю Лашло Трочани.

Вагоме значення для України має енергетичний портфель у Єврокомісії. Його отримає естонка Кадрі Сімсон. Нині ця сфера розподілена між віце-президентом Єврокомісії з енергетичного союзу Марошем Шефчовичем та єврокомісаром з питань клімату та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте. Саме Шефчович бере участь у тристоронніх газових переговорах між ЄС, Україною і Росією. Черговий раунд перемовин відбудеться 19 вересня.

Ще одним ключовим для України співрозмовником є віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який відповідає за питання євро та фінансів. Саме в його віданні перебуває питання фінансової допомоги Україні. Домбровскіс стане третім виконавчим заступником фон дер Ляєн з питань економіки. Водночас він буде єврокомісаром з фінансових послуг.

Не менш важливим є і Верховний комісар з питань зовнішньої та безпекової політики. Раніше було вирішено, що ним стане Жозеп Боррель. Як раніше повідомляла DW, на посаді глави МЗС Іспанії його вважали прихильником хороших відносин Мадрида з Москвою, проте одночасно він називав Росію "старим ворогом" ЄС, а також "незручним сусідом".

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