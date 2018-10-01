 Фонд Сороса переїхав з Угорщини до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

Фонд Сороса переїхав з Угорщини до Німеччини

Фонд Сороса разом із співробітниками переїхав з Будапешта до Берліна. Угорщина оголосила його "іноземним агентом" і запровадила серйозні обмеження для діяльності.

Новий офіс Фонду Сороса в Берліні

Новий офіс Фонду Сороса в Берліні

Фонд американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса, у зв'язку з утисками в Угорщині, приступив до роботи в Берліні. 80 співробітників фонду разом з сім'ями переїхали в столицю Німеччини з Будапешта, повідомив директор нового, берлінського, відділення фонду Сороса Горан Булдіоскі в інтерв'ю агентству dpa у четвер, 4 жовтня.

"Ми раді тому, що наш берлінський офіс стане однією з основних баз наших фондів, поряд з представництвами в Лондоні, Нью-Йорку і Вашингтоні", - сказав він.

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Джордж Сорос - виходець з Угорщини, який пережив Голокост, - через свої Open Society Foundations підтримує проекти у сфері громадянських прав у всьому світі. Він уже давно піддається нападкам з боку правонаціоналістичного уряду Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Фонд Сороса в Будапешті був оголошений "іноземним агентом". У зв'язку з цим були прийнято рішення про переведення будапештського офісу фонду в Берлін. Уряд Угорщини звинувачує Сороса, зокрема, у сприянні нелегальній міграції до країни.

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