Фонд Сороса переїхав з Угорщини до Німеччини

Фонд американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса, у зв'язку з утисками в Угорщині, приступив до роботи в Берліні. 80 співробітників фонду разом з сім'ями переїхали в столицю Німеччини з Будапешта, повідомив директор нового, берлінського, відділення фонду Сороса Горан Булдіоскі в інтерв'ю агентству dpa у четвер, 4 жовтня.

"Ми раді тому, що наш берлінський офіс стане однією з основних баз наших фондів, поряд з представництвами в Лондоні, Нью-Йорку і Вашингтоні", - сказав він.

Джордж Сорос - виходець з Угорщини, який пережив Голокост, - через свої Open Society Foundations підтримує проекти у сфері громадянських прав у всьому світі. Він уже давно піддається нападкам з боку правонаціоналістичного уряду Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Фонд Сороса в Будапешті був оголошений "іноземним агентом". У зв'язку з цим були прийнято рішення про переведення будапештського офісу фонду в Берлін. Уряд Угорщини звинувачує Сороса, зокрема, у сприянні нелегальній міграції до країни.