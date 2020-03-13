Фондовий ринок США обвалився рекордно за останні понад 30 років

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq та S&P 500 обвалилися на близько 9,5 відсотка за підсумками торгів у четвер, 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Негативні настрої ринку не змінили навіть дії Федеральної резервної системи США, яка пообіцяла провести інтервенції на ринку короткострокового кредитування на суму понад 1,5 трильйона доларів протягом 12-13 березня, а також розширила програму викупу держоблігацій. Інвесторів лякають прогнози ослаблення зростання глобальної економіки в результаті радикальних заходів, ухвалених в усьому світі для стримування поширення коронавірусу.

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Азійські індекси теж падають

На відкритті торгів в країнах Азії зранку у п'ятницю, 13 березня, також спостерігається стрімке падіння вартості акцій. Так, ключовий японський індекс Nikkei торгів обвалився майже на вісім відсотків, ключовий індекс Гонконгу Hang Sengзнизився на 6,5 відсотка, південнокорейський індекс Kospi впав на 7,4 відсотка.

Натомість на європейських біржах на початку торгів у п'ятницю спостерігається зростання індексів. Так, ключовий німецький DAX зріс на 3,5 відсотка, британський індекс FTSE 100 зріс на майже чотири відсотки. Напередодні, 12 березня, DAX знизився на понад 12 відсотків, що стало найбільшим падінням з 1989 року.