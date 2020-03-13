 Фондовий ринок США обвалився рекордно за останні понад 30 років | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Фондовий ринок США обвалився рекордно за останні понад 30 років

Найбільше падіння з "чорного понеділка" 1987 року потрясло 12 березня американський фондовий ринок. Слідом за ним обвалилися й азійські індекси.

Волстріт пережила чорний четвер 12 березня

Волстріт пережила "чорний четвер" 12 березня

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq та S&P 500 обвалилися на близько 9,5 відсотка за підсумками торгів у четвер, 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Негативні настрої ринку не змінили навіть дії Федеральної резервної системи США, яка пообіцяла провести інтервенції на ринку короткострокового кредитування на суму понад 1,5 трильйона доларів протягом 12-13 березня, а також розширила програму викупу держоблігацій. Інвесторів лякають прогнози ослаблення зростання глобальної економіки в результаті радикальних заходів, ухвалених в усьому світі для стримування поширення коронавірусу.

Читайте також: Як у світі борються з коронавірусом (фотогалерея)

Азійські індекси теж падають

На відкритті торгів в країнах Азії зранку у п'ятницю, 13 березня, також спостерігається стрімке падіння вартості акцій. Так, ключовий японський індекс Nikkei торгів обвалився майже на вісім відсотків, ключовий індекс Гонконгу Hang Sengзнизився на 6,5 відсотка, південнокорейський індекс Kospi впав на 7,4 відсотка.

Натомість на європейських біржах на початку торгів у п'ятницю спостерігається зростання індексів. Так, ключовий німецький DAX зріс на 3,5 відсотка, британський індекс FTSE 100 зріс на майже чотири відсотки. Напередодні, 12 березня, DAX знизився на понад 12 відсотків, що стало найбільшим падінням з 1989 року.

Дивитись відео 01:55

Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

DW.COM

Фондові індекси падають після обвалу цін на нафту

Найважливіший фондовий індекс Німеччини впав на 7,4 відсотка відразу після відкриття торгів, а найбільший британський індекс FTSE 100 - на 8,8 відсотка. Раніше аналогічний обвал стався на ринках країн Азії. (09.03.2020)  

Реклама

Докладно

Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW розгядає деякі найбільші теорії змови під час пандемій.  

Труба Північного потоку-2 на території Росії

Чи рятуватиме Франція "Північний потік-2" від санкцій США?

США розробляють санкції, під які можуть потрапити інвестори у "Північний потік-2", серед них Engie.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  