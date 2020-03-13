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Найбільше падіння з "чорного понеділка" 1987 року потрясло 12 березня американський фондовий ринок. Слідом за ним обвалилися й азійські індекси.
У третій день торгів року індекс Dow Jones зріс на 0,61 відсотка та досягнув 25075,13 пункту.
Економіка зростає, куди не поглянь - у Німеччині та в інших регіонах світу. Звичайно, усі вважають, що у 2018-му процес триватиме. Однак ризиків чимало, і недооцінювати їх не варто, застерігає Генрік Беме.
Попри політичні струси в Білому домі біржовий індекс Dow Jones на Нью-Йоркській біржі досяг рекордного показника в 22036,1 пункта. Зростання досягнуто завдяки злету акцій Apple та слабкому долару.
Рекордного значення вдалося досягнути на тлі позитивних очікувань від політики Дональда Трампа. Зростання прискорилося після його перемоги на виборах.
Brexit може спричинити великі витрати для бізнесу на тлі політичної невизначеності в Європі. Водночас Обама заявив, що Лондон є незамінним партнером Вашингтона.
Однією з причин песимістичних настроїв на західних біржах є проводження падіння цін на нафту. На думку трейдерів, криза на фондових ринках може рано чи пізно дістатися реального сектора економіки.
Фондовий ринок США спіткав обвал після падінь на світових біржах: торги на Нью-Йоркській біржі відкрилися різким падінням індексу Dow Jones. Це негативно вплинуло і на провідний німецький біржовий індекс Dax.
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