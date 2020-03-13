Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки

Економіка зростає, куди не поглянь - у Німеччині та в інших регіонах світу. Звичайно, усі вважають, що у 2018-му процес триватиме. Однак ризиків чимало, і недооцінювати їх не варто, застерігає Генрік Беме.