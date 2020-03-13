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Dow Jones

Фондовий ринок США обвалився рекордно за останні понад 30 років

Фондовий ринок США обвалився рекордно за останні понад 30 років 13.03.2020

Найбільше падіння з "чорного понеділка" 1987 року потрясло 12 березня американський фондовий ринок. Слідом за ним обвалилися й азійські індекси.

Індекс Dow Jones вперше подолав позначку в 25 тисяч пунктів

Індекс Dow Jones вперше подолав позначку в 25 тисяч пунктів 05.01.2018

У третій день торгів року індекс Dow Jones зріс на 0,61 відсотка та досягнув 25075,13 пункту.
Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки

Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки 27.12.2017

Економіка зростає, куди не поглянь - у Німеччині та в інших регіонах світу. Звичайно, усі вважають, що у 2018-му процес триватиме. Однак ризиків чимало, і недооцінювати їх не варто, застерігає Генрік Беме.
Індекс Dow Jones сягнув рекордної позначки завдяки Apple та слабкому долару

Індекс Dow Jones сягнув рекордної позначки завдяки Apple та слабкому долару 02.08.2017

Попри політичні струси в Білому домі біржовий індекс Dow Jones на Нью-Йоркській біржі досяг рекордного показника в 22036,1 пункта. Зростання досягнуто завдяки злету акцій Apple та слабкому долару.
Індекс Dow Jones сягнув історичного піку в 20 тисяч пунктів

Індекс Dow Jones сягнув історичного піку в 20 тисяч пунктів 25.01.2017

Рекордного значення вдалося досягнути на тлі позитивних очікувань від політики Дональда Трампа. Зростання прискорилося після його перемоги на виборах.
Американські ринки відкрились падінням через Brexit

Американські ринки відкрились падінням через Brexit 24.06.2016

Brexit може спричинити великі витрати для бізнесу на тлі політичної невизначеності в Європі. Водночас Обама заявив, що Лондон є незамінним партнером Вашингтона.
Німецький індекс Dax впав до найнижчого рівня з жовтня 2014 року

Німецький індекс Dax впав до найнижчого рівня з жовтня 2014 року 09.02.2016

Однією з причин песимістичних настроїв на західних біржах є проводження падіння цін на нафту. На думку трейдерів, криза на фондових ринках може рано чи пізно дістатися реального сектора економіки.
Нью-Йоркська фондова біржа відкрилась різким падінням Dow Jones

Нью-Йоркська фондова біржа відкрилась різким падінням Dow Jones 24.08.2015

Фондовий ринок США спіткав обвал після падінь на світових біржах: торги на Нью-Йоркській біржі відкрилися різким падінням індексу Dow Jones. Це негативно вплинуло і на провідний німецький біржовий індекс Dax.

News Corp отримала шанс купити Dow Jones 03.06.2007

Мердок хоче купити видавництво Dow Jones 02.05.2007