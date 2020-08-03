 Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську - речниця Єрмака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську - речниця Єрмака

Перший прем'єр України Вітольд Фокін до кінця цього тижня визначиться щодо своєї роботи у Мінській контактній групі. Раніше Леонід Кравчук повідомив, що Фокін займатиметься комунікацією з жителями Донбасу.

Вітольд Фокін ще вирішує, чи долучатися до роботи в ТКГ у Мінську

Вітольд Фокін ще вирішує, чи долучатися до роботи в ТКГ у Мінську

Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін визначиться щодо своєї участі в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі до кінця нинішнього тижня. Таким є підсумок зустрічі Фокіна з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, повідомила у середу, 5 серпня, прессекретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Вітольд Фокін узяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ, яка відбулася цього тижня. В коментарі виданню "Гордон" Фокін розповів у понеділок, що вирішив взяти участь у роботі ТКГ. "Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися", - заявив Фокін.

Своєю чергою голова української делегації у Мінській контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Фокін займатиметься питаннями комунікації з жителями Донецької та Луганської областей. "Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які вимушені були залишити (окремі райони Донецької та Луганської областей - Ред.). (Його завдання - Ред.) - налагодити між ними комунікацію. А якщо точніше - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Він представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української делегації в ТКГ у 2018 році, Леонід Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про досягнення "критичного віку" та "важкі переговори" у Мінську.

30 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українську делегацію в ТКГ очолив колишній президент Леонід Кравчук. В січні цього року йому виповнилося 86 років. Вітольду Фокіну 87 років.

Дивитись відео 06:01

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (19.02.2020)

Також за темою

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Кравчук висунув ідею вільної економічної зони для Донбасу - представник Донецька у ТКГ 03.08.2020

Представник Києва у ТКГ у Мінську Леонід Кравчук під час першої зустрічі з українською делегацією озвучив ідею надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон.

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Кравчук: Без США встановити мир на Донбасі буде складно 02.08.2020

Новий голова української делегації в ТКГ хоче, аби Вашингтон у майбутньому приєднався до встановлення миру на Донбасі.

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах у Мінську 05.05.2020

Володимир Зеленський затвердив склад делегації України в Тристоронній контактній групі. За словами Андрія Єрмака, цей указ визначає сегмент відповідальності кожного члена делегації.

Реклама

Докладно

Фейкові новини про коронавірус

Фейки про коронавірус - "рука Москви"?

DW розслідувала питання можливої причетності РФ до поширення фейків про коронавірус.  

Енергоатом зможе продавати більше електроенергії за ринковою ціною

"Енергоатом" збільшить продаж енергії на ринкових умовах

"Енергоатом" буде продавати за неринковими цінами 50 відсотків енергії, тоді як досі продавав 80 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  