Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську - речниця Єрмака

Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін визначиться щодо своєї участі в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі до кінця нинішнього тижня. Таким є підсумок зустрічі Фокіна з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, повідомила у середу, 5 серпня, прессекретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Вітольд Фокін узяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ, яка відбулася цього тижня. В коментарі виданню "Гордон" Фокін розповів у понеділок, що вирішив взяти участь у роботі ТКГ. "Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися", - заявив Фокін.

Своєю чергою голова української делегації у Мінській контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Фокін займатиметься питаннями комунікації з жителями Донецької та Луганської областей. "Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які вимушені були залишити (окремі райони Донецької та Луганської областей - Ред.). (Його завдання - Ред.) - налагодити між ними комунікацію. А якщо точніше - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Він представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української делегації в ТКГ у 2018 році, Леонід Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про досягнення "критичного віку" та "важкі переговори" у Мінську.

30 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українську делегацію в ТКГ очолив колишній президент Леонід Кравчук. В січні цього року йому виповнилося 86 років. Вітольду Фокіну 87 років.