 ″Флешки в Гаазі″: про що Гіркін розповів в інтерв′ю Гордону | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.05.2020

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Україна

"Флешки в Гаазі": про що Гіркін розповів в інтерв'ю Гордону

Колишній командир oзброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігор Гіркін дав скандальне інтерв'ю українському журналісту Дмитрові Гордону. Що нового почули для себе українські служби безпеки?

Під час інтерв'ю Гіркіна Гордону

Під час інтерв'ю Гіркіна Гордону

Український журналіст, популярний інтерв'юер Дмитро Гордон у понеділок, 18 травня, оприлюднив відеозапис своєї розмови із Ігорем Гіркиним (Стрєлковим), колишнім, як він сам каже, кадровим офіцером російських спецслужб та екскомандиром озброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі. Інтерв'ю цілком очікувано викликало шквал суспільного обурення. У соцмережах сперечалися про етичність і припустимість інтерв'ю з бойовиками, а надвечір кілька активістів провели акцію протесту під офісом Гордона на Подолі у Києві. У бік будівлі полетіли яйця.

Засновник популярного таблоїда "Бульвар Гордона" Дмитро Гордон, відомий, насамперед, як майстер жанру інтерв'ю, уже вдруге за останні кілька тижнів опиняється у скандалі через розмови із особами, яких розшукує українське правосуддя. Бесіді із Гіркіним передувало інтерв'ю з депутаткою Держдуми Росії, у минулому "прокурорки" анексованого Криму Наталією Поклонською, яке також спричинило хвилю обурення.

Не забарилися і політичні реакції - партія "Європейська Солідарність" колишнього президента України Петра Порошенка виступила з вимогою до Служби безпеки України (СБУ) порушити справу проти журналіста за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму і підриву суверенітету. Гордон, у свою чергу, заявляє, що робив інтерв'ю "у співдружності" зі спецслужбами України і навіть надіслав носії із записами інтерв'ю до Гааги, де розташовані, зокрема, Міжнародний суд ООН і Міжнародний кримінальний суд. Та куди саме він надіслав інтерв'ю, Гордон не уточнив. "Флешки з матеріалами із цих інтерв'ю знаходяться в Гаазі", - єдине, що заявив Гордон.

На в'їзді до захопленого проросійськими бойовиками Слов'янська, травень 2014 року

На в'їзді до захопленого проросійськими бойовиками Слов'янська, травень 2014 року

У відповідь на звернення "Європейської Солідарності" в СБУ у вівторок, 19 травня, повідомили, що розмову журналіст проводив "з власної ініціативи", але запевнили, що вже аналізують озвучену інформацію.

Обличчя "Гібридної війни"

Військові оглядачі вважають 49-річного полковника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі Ігоря Гіркіна центральною фігурою у розбудові первинної ієрархії влади бойовиків на Донбасі. Любитель театралізованих військових реконструкцій і шанувальник білогвардійського руху Гіркін має за плечима цілком реальний досвід бойових дій ледь не в усіх "гарячих точках" на мапі Європи останніх трьох десятиліть - Придністров'я, колишня Югославія, Чечня, участь в анексії Криму та, зрештою, бойові дії на Донбасі.

Знавець радянських тактик "Маскування" та "Рефлексивного управління", на схід України він перекочував з Криму через Ростов-на-Дону після того, як упевнився у тому, що мовою дипломатів називається fait accompli - доконаному факті анексії українського півострова. За оцінками військових аналітиків, у подіях весни-літа 2014 року Гіркін виконував провідну роль у реалізації російської стратегії "гібридної війни" проти України, або ж "нелінійної війни", як її заведено називати у професійному російському військово-політичному дискурсі. Гіркін за короткий час сформував боєздатні загони у складі російських найманців, прихильників панслов'янських ідей та місцевих маргіналів, а відтак на кілька місяців став "міністром оборони Донецької народної республіки (ДНР)".

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Про що розповів Гіркін в інтерв'ю?

Усіх згаданих фактів зі своєї біографії Гіркін ніколи не приховував. Історик-архівіст за освітою Гіркін і раніше охоче розповідав про свою жагу до війни. Інтерв'ю Гордону тут не стало винятком. У відеорозмові з українським журналістом, яка тривала понад три години, кадровий російський військовий говорив про низку відомих вже раніше епізодів, а також розповів деякі додаткові подробиці.

Зокрема, Гіркін підтвердив, що наказав розстріляти щонайменше двох молодих українських активістів, яких в інтерв'ю назвав "диверсантами", а також убити голову Горлівської міськради Володимира Рибака. Він також повідав про розстріл кількох донбаських сепаратистів, підозрюваних у мародерстві. Одного з них ветеран російських спецслужб, за його словами, розстріляв власноруч. Бойові дії на сході України Гіркін наполегливо називає "громадянською війною", при цьому визнаючи і "участь сусідніх держав". Cебе Гіркін вважає лише "добровольцем, що бореться за Росію", і наполягає, що операції із захоплення українських міст, серед інших, Слов'янська та Горлівки, розроблялися ним самостійно.

У липні 2014 року тодішній "міністр оборони" донецьких сепаратистів одним із перших поширив новину про збиття малайзійського пасажирського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом, внаслідок чого загинули майже триста людей. Щоправда, цивільну ціль бойовики помилково ідентифікували як український військовий Ан-26. "Пташка впала за терикон", - написав тоді Гіркін у соцмережах, вочевидь, ще не знаючи, що за териконом упав комерційний літак, який летів рейсом Амстердам - Куала-Лумпур.

Гіркін в інтерв'ю визнав "опосередковану відповідальність" за катастрофу та не виключив того, що у майбутньому може постати перед міжнародним правосуддям. Нагадаємо, що торік міжнародна слідча група оголосила про підозру Гіркіну та ще трьом особам. Однак судовий процес у Нідерландах розпочався без його участі.

Водночас Гіркін наполягає, що підконтрольне йому "ополчення" літак не збивало i він не сумнівається у причетності до трагедії України. Ці заяви у цілому повторюють офіційну позицію російської влади щодо катастрофи MH17. Як відомо, у Москві послідовно заперечують транспортування на Донбас зенітно-ракетного комплексу "Бук-М-1", з якого, за даними міжнародного слідства, і було збито літак.

За майже шість років, що минули від моменту трагедії, російська сторона висувала цілу низку версій причин падіння літака, але усі вони завжди зводилися до перекладення відповідальності на Україну. За висновками журналістського розслідування групи Bellingcat, заради цього російська пропаганда навіть займалася низькопробною фабрикацією супутникових знімків. У 2014-му році їх демонстрували в ефірі російського телебачення.

Ведений ідеями "русского мира"

Під час тривалого інтерв'ю Гіркін критикував всю "постмайданну" владу в Україні, яку вважає "смертельним супротивником". Невисокої думки він і про олігархічну панівну еліту Росії, розчарований і тим, що до влади у виплеканих ним квазіреспубліках Донбасу прийшли "феодальні банди", а сам регіон перетворився на "сіру зону, якою бездарно керують з Росії". У цьому зв'язку він піддав обструкції одного з теоретиків "нелінійної війни нового покоління", відповідального донедавна за донецький напрямок у Кремлі, Владислава Суркова. Він, за словами Гіркіна, сприяв призначенню "шахраїв" на чільні посади у невизнаних сепаратистських утвореннях. Пригадав і "некероване пияцтво" колишнього ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка. Він загинув 2018 року від вибухівки, закладеної у донецькому кафе "Сєпар".

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Упродовж розмови з українським журналістом Ігор Гіркін неодноразово апелював до ідеї так званого "русского мира", говорив про бажання бачити Україну в перспективі у складі Російської Федерації. Навіть згоду на участь на інтерв'ю він мотивував бажанням донести свою точку зору до "супротивників, тих, хто справді вірить, що Україна - не Росія".

Тим часом в Офісі генпрокурора України повідомили, що долучать інтерв'ю з Гіркіним до матеріалів розслідувань про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Російської Федерації. Українська прокуратура припускає, що озвучені дані "можуть стати предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - йдеться у відповіді заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова на запит "Української правди".

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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Докладно

Під час інтерв'ю Гіркіна Гордону

"Флешки в Гаазі": про що Гіркін розповів в інтерв'ю Гордону

Колишній командир oзброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігор Гіркін дав інтерв'ю Дмитрові Гордону.  

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