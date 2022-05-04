Федеральна резервна система США (ФРС)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФРС".
Федеральна резервна система США представляє собою систему американських кредитно-фінансових інститутів, яка виконує роль центрального банку США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.