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Федеральна резервна система США (ФРС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФРС".

Федеральна резервна система США представляє собою систему американських кредитно-фінансових інститутів, яка виконує роль центрального банку США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки 04.05.2022

Американський центробанк бореться з найвищою інфляцією за останні 40 років, спричиненою наслідками пандемії та війною Росії проти України.
Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року

Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року 16.03.2022

Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення ключової відсоткової ставки до 0,25 - 0,5 відсотка, щоб стримати інфляцію. До цього кілька років поспіль ставка була нульовою.
У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних 09.04.2020

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей. Тим часом Федрезерв запускає гігантську програму стимулювання економіки на суму в 2,3 трильйона доларів.
Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів

Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів 22.03.2020

Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів.

Через COVID-19 ФРС США знизила облікову ставку майже до нуля відсотків

Через COVID-19 ФРС США знизила облікову ставку майже до нуля відсотків 16.03.2020

Федеральна резервна система США оголосила про зниження облікової ставки через ризики на фінансових ринках Азії, пов'язані з коронавірусом.
ФРС США знизила базову відсоткову ставку вперше за 10 років

ФРС США знизила базову відсоткову ставку вперше за 10 років 31.07.2019

Вперше з часів фінансової кризи Федеральна резервна система США знизила базову відсоткову ставку на 0,25 відсотка до діапазону від 2,00 до 2,25 відсотка.

Американські сенатори вимагають розслідувати зв'язки Трампа і Deutsche Bank

Американські сенатори вимагають розслідувати зв'язки Трампа і Deutsche Bank 07.06.2019

У США сенатори від Демократичної партії вимагають розслідувати зв'язки президента Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера з Deutsche Bank.
ФРС США не підвищуватиме базову ставку в 2019 році

ФРС США не підвищуватиме базову ставку в 2019 році 21.03.2019

На 2019 рік ФРС США планувала двічі підвищити базову ставку. Тепер вона буде зафіксована на рівні від 2,25 до 2,5 відсотка.
Крістін Лагард застерегла від торговельних та валютних воєн

Крістін Лагард застерегла від торговельних та валютних воєн 11.10.2018

Директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард розкритикувала дії американського президента Дональда Трампа, закликавши його не руйнувати систему світової торгівлі.

ФРС США підвищила базову ставку

ФРС США підвищила базову ставку 13.06.2018

Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення відсоткової ставки до 1,75 - 2,0 відсотка.
Конгрес США погодився послабити регулювання банківського сектора

Конгрес США погодився послабити регулювання банківського сектора 23.05.2018

Майже через десять років після фінансової кризи Конгрес США вирішив пом'якшити норми регулювання банківського сектора. Поки що зміни стосуються малих та середніх банків.
Сенат затвердив нового голову американського центробанку

Сенат затвердив нового голову американського центробанку 24.01.2018

Джерома Пауелла, номінованого Трампом, затвердили у Сенаті на посаді голови Федеральної резервної системи США. Очікується, що він продовжить політику чинної глави центробанку Джанет Єллен.
ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів

ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів 21.09.2017

Фінансовий регулятор має намір з жовтня скорочувати свої вкладення в облігації та інші цінні папери на суму 10 мільярдів доларів на місяць. Водночас ФРС зберегла базову відсоткову ставку на колишньому рівні.
ФРС знову підвищила базову відсоткову ставку

ФРС знову підвищила базову відсоткову ставку 15.03.2017

Федеральна резервна система США втретє за 2 роки підняла базову відсоткову ставку. Очікується, що цього року ставку підвищуватимуть загалом тричі.
У США вдруге за десятиліття підняли базову відсоткову ставку

У США вдруге за десятиліття підняли базову відсоткову ставку 14.12.2016

Федеральна резервна система США планує низку подальших підвищень базової відсоткової ставки у 2017-2018 роках.
ФРС США вирішила не підвищувати облікову ставку перед виборами

ФРС США вирішила не підвищувати облікову ставку перед виборами 02.11.2016

Федеральна резервна система США не виключає, що ключова відсоткова ставка невдовзі буде переглянута - підстав для цього стає дедалі більше.

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