Федеральна резервна система США (ФРС)

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей. Тим часом Федрезерв запускає гігантську програму стимулювання економіки на суму в 2,3 трильйона доларів.