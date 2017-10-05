 ФБР: Дейтонський стрілок цікавився насильницькою ідеологією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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ФБР: Дейтонський стрілок цікавився насильницькою ідеологією

Чоловік, який вбив у Огайо дев'ятьох людей, вивчав ідеології насильства та цікавився масовими вбивствами. За даними ЗМІ, він називав себе "лівим" та був прихильником руху "Антифа".

Стрілок вбив у Дейтоні дев'ятьох людей

Стрілок вбив у Дейтоні дев'ятьох людей

Нападник, який у ніч на 4 серпня відкрив вогонь в американському місті Дейтон у штаті Огайо та вбив дев'ятьох людей, вивчав ідеології насильства та цікавився масовими вбивствами. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомив керівник управління Федерального бюро розслідувань (ФБР) у місті Цинциннаті спецагент Тодд Вікерхем, передає агенція AP. Він не уточнив, про які саме ідеології йдеться.

Бюро намагається з'ясувати, що саме могло надихнути 24-річного Коннора Беттса відкрити вогонь у популярному районі міста, де розташовані нічні клуби. За словами представника ФБР, до цього часу стрілок не потрапляв у поле зору бюро. Вікерхем не повідомив, чи розслідуватиме ФБР масове вбивство у Дейтоні як внутрішній тероризм. 

Шеф поліції Дейтона Річард Біл зазначив, що Беттс мав "насильницькі ідеї, що включають масові розстріли, і виявляв бажання влаштувати масовий розстріл". Попри те, що під час нападу загинуло шестеро афроамериканців, слідство не вважає, що злочин був скоєний на ґрунті расової ненависті.

Як повідомив телеканал CNN, стрілок у дописах у своєму зараз вже заблокованому Twitter-акаунті дотримувався ліворадикальних поглядів. Він називав себе "лівим" та симпатизував руху "Антифа".

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7 серпня Дейтон та Ель-Пасо, де на вихідних білий чоловік також влаштував стрілянину та вбив 22 людини, планує відвідати президент США Дональд Трамп. Президенту, якого критикують за розпалювання ненависті та расизм, а також слабкі кроки щодо посилення умов продажу зброї, не варто очікувати гостинності в обох містах. Утім, мер Ель-Пасо Ді Марго зазначив, що прийме президента, оскільки це його обов'язок. Своєю чергою міська голова Дейтона Нань Вейлі заявила, що зустрінеться з Трампом, щоб сказати йому, "наскільки мало допомогли" його заяви щодо продажу зброї в США.

Як повідомлялося, в ніч на 4 серпня поблизу одного з барів у Дейтоні чоловік відкрив вогонь. Він вбив дев'ятьох людей, серед яких була його сестра. Ще 26 отримали поранення. Поліцейські, які були неподалік, застрілили нападника.

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