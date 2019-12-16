Фани "Райо Вальєкано" проти Зозулі - історія скандалу

Недільний матч іспанської другої футбольної ліги між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" так і не добіг кінця. Причиною призупинення гри стали образи, які лунали на адресу українського гравця їхніх суперників Романа Зозулі з боку фанатів мадридського "Райо Вальєкано" під час першого тайму. В руках у вболівальників був банер, на якому футболіста називали "нацистом", а згідно з повідомленням іспанського видання ABC, радикальне фанатське угруповання Bukaneros наприкінці першого тайму почало ще й скандувати нецензурні образи на адресу Зозулі.

У підсумку обидві команди попросили арбітра не продовжувати гру, яку було призупинено за нічийного рахунку. Представник "Альбасете" Віктор Варела зазначив, що український гравець "зайшов у роздягальню повністю знищений", а у "Райо Вальєкано" засудили поведінку частини своїх вболівальників та зазначили, що клубу соромно за те, що сталося. Рішення підтримала й футбольна ліга Іспанії, яка у своїй заяві підтримала рішення арбітра, зазначивши про необхідність працювати над викоріненням "насильства, разизму і ксенофобії в іспанському професійному футболі". Призупинення гри через образи Зозулі з боку вболівальників стало першим подібним випадком в історії іспанського футболу.

Ліві "пірати"

Bukaneros, відомі своїми лівими поглядами радикальні уболівальники "Райо Вальєкано", вже не вперше виступають проти Зозулі, розповідає DW футбольний аналітик Хосе Мануель Гутьєррес. Вперше це відбулося ще у 2017 році, коли він на правах оренди перейшов із севільського "Бетіса" до мадридського клубу. Bukaneros, що з іспанської перекладається як "пірати", зустріли українського футболіста погрозами та образами і вимагали скасувати оренду. Вболівальники навіть влаштували прес-конференцію, закидаючи українцю прихильність до нацистських поглядів та підтримку ультраправих в Україні.

За словами Гутьєрреса, Зозулі закидали його майку з гербом України та фотографії у соціальних мережах в оточенні українських військових. Прихильники "Райо Вальєкано" також публікували у соціальних мережах світлини футболіста з автоматом чи на тлі шалика із зображенням Степана Бандери, а також погрози та прокляття. Район Мадрида Вальєкас, який і представляє цей клуб, вболівальники навіть прикрасили закликом "Нацисти не пройдуть!"

Тодішній міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Сойдо гарантував Зозулі безпеку, але він вирішив відмовитися від переходу та повернувся у "Бетіс" попри пов'язані із цим фінансові втрати, а пізніше підписав контракт із іншим клубом - "Альбасете". Своє рішення Зозуля пояснив побоюванням за власну родину, вважаючи, що "пірати" цілком можуть перейти від погроз до насильства щодо його близьких.

Підтримка військових

Зозуля свою прихильність до праворадикальних поглядів категорично відкидає. У "Бетісі" після скандального повернення футболіста з "Райо Вальєкано" також підтримали його, засудивши поведінку "піратів" та зазначивши, що поведінка Зозулі завжди була бездоганною і не свідчила про жодні радикальні погляди. Свою підтримку тоді висловили і у Лізі професійного футболу Іспанії.

Водночас, гравець ніколи не приховував своєї патріотичної позиції та підтримки українських військових у конфлікті на Донбасі. На його сторінках у соціальних мережах постійно з'являються привітання солдатам Збройних сил України і волонтерам, там можна знайти його світлини у бронижелеті поруч із військовими. Він також заснував благодійний фонд "Народна армія", що допомагає бійцям на передовій та у тилу. У 2017 році він навіть отримав від українського президента Петра Порошенка відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

Втім, ані позиція самого Зозулі, ані запевняння офіційних представників футболіста та його клубу, ані пояснення українського посла в Іспанії про те, що йдеться не про праворадикала, а про патріота власної країни, не вплинули на Bukaneros. Вони продовжували наполягати на своєму.

Жертва обставин

Іспанська футбольна спільнота, як і під час попереднього скандалу за участі Зозулі, не має однозначної відповіді на питання щодо мотивів дій вболівальників "Райо Вальєкано". Так, Гутьєррес нагадує, що за цю команду "вболівають особи ультралівих поглядів, що співчувають сепаратистам Донбасу".

Попри те, що зараз Зозуля вже не грає за збірну України, він залишається патріотом та допомагає ЗСУ

Однак інший співрозмовник DW, журналіст Хорхе Морено, не схильний політизовувувати ситуацію. Для нього Зозуля став всього лише жертовю нестримних футбольних пристрастей. Так, ідея взяти його в оренду три роки тому належала президенту клубу "Райо Вальєкано" Раулю Мартину Преса, якого Bukaneros не люблять. Що ж стосується українських подій, Морено впевнений: "Більшість цієї публіки має про них дуже туманне уявлення".

Журналіст наводить ще один аргумент на користь того, що Зозуля став жертвою обставин, - загальновідомою є нетерпимість "піратів" до будь-яких суперників, незалежно від того, чи йдеться про "Бетіс", "Альбасете" або інший футбольний клуб. Тому багатьом іспанцям очевидно, що "горезвісний "нацизм" українського футболіста - це лише привід для цькування його команди".

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