Роман Зозуля - український футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Зозуля".

Український футболіст Роман Зозуля грав за збірну України з 2010 до 2016 року. Роман Зозуля відомий своєю волонтерською діяльністю. Він є засновником благодійного фонду "Народна армія", який допомагає українським військовим на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.