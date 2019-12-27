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Роман Зозуля

Роман Зозуля - український футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Зозуля".

Український футболіст Роман Зозуля грав за збірну України з 2010 до 2016 року. Роман Зозуля відомий своєю волонтерською діяльністю. Він є засновником благодійного фонду "Народна армія", який допомагає українським військовим на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Клуб Райо Вальєкано оштрафували за образи на адресу Романа Зозулі

Клуб "Райо Вальєкано" оштрафували за образи на адресу Романа Зозулі 27.12.2019

Через образи з боку фанів на адресу українського гравця Романа Зозулі іспанський футбольний клуб "Райо Вальєкано" оштрафований на 18 тисяч євро.

Фани Райо Вальєкано проти Зозулі - історія скандалу

Фани "Райо Вальєкано" проти Зозулі - історія скандалу 16.12.2019

Український футболіст Роман Зозуля, відомий своєю допомогою українським військовим, вже не вперше зазнає образ з боку ультралівих фанатів мадридського клубу "Райо Вальєкано". DW нагадує історію конфлікту.
В Іспанії перервали матч через образи українського футболіста

В Іспанії перервали матч через образи українського футболіста 16.12.2019

Матч двох іспанських футбольних команд "Альбасете" і "Райо Вальєкано" було перервано через образи вболівальників. Вони називали форварда "Альбасете" - українського футболіста Романа Зозулю - "нацистом".
Став відомим остаточний склад української футбольної збірної на Євро-2016

Став відомим остаточний склад української футбольної збірної на "Євро-2016" 31.05.2016

Тренер національної футбольної збірної України Михайло Фоменко визначився з остаточним складом команди на "Євро-2016". До Франції їдуть 23 футболісти.
Навіщо письменникам псевдоніми?

Навіщо письменникам псевдоніми? 01.08.2013

Авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг опублікувала свій перший кримінальний роман "Зозуля кличе" під чоловічим псевдонімом "Роберт Гелбрейт". Навіщо їй та іншим успішним авторам публікуватися під чужими іменами?